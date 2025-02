CdF : Stade-Briochin / PSG, les chiffres clés avant la rencontre

Pour le compte des quarts de finale de Coupe de France, le PSG affronte le Stade-Briochin (N2) au Roazhon Park ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France TV). A quelques heures du coup d’envoie, penchez-vous sur les chiffres clés.

Le Paris Saint-Germain affronte une nouvelle fois un club de division inférieure en Coupe de France. Après avoir connu des difficultés face à Espaly (N3) puis Le Mans (N), les joueurs de Luis Enrique affrontent le Stade-Briochin, qui évolue en N2. Une rencontre que les attaquants parisiens ont hâte de démarrer. La ligne offensive Rouge & Bleu n’est resté muette en Coupe de France depuis la saison 2011/2012 qu’à une seule reprise en 66 matchs : face à Nice (0-0, 5 t.a.b. à 6) en 8e de finale la compétition, le 31 janvier 2022. Peu de gens le savent, mais le PSG a déjà croisé la route du Stade-Briochin. En effet, les deux clubs se sont rencontré en troisième division avec le statut d’amateurs, le 3 décembre 1972, puis le 29 avril 1973. Le club de la capitale s’était imposé les deux fois 4-2 & 1-4. Sur la scène nationale, En 69 matchs (TCC), le PSG n’a perdu qu’à deux reprises face à des clubs français depuis l’arrivée de Luis Enrique : face à l’OGC Nice (2-3, le 15 septembre 2023) et face à Toulouse (1-3, le 12 mai 2024), les deux fois en Ligue 1.

Ce quart de finale face au Stade-Briochin est l’occasion d’améliorer et égaler une série. En effet, comme le précise le PSG sur son site officiel, le club de la capitale « reste sur 8 succès consécutifs en matches officiels, les Rouge et Bleu n’ont pas fait mieux depuis le début de l’année 2020, avec un série de 9 victoires« . Au total, le Paris Saint-Germain va participer ce soir à son 30e quart de finale de Coupe de France depuis la création du club en 1970, pour un bilan de 22 qualifications en demi-finale, et 7 éliminations.