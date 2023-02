Pour le compte des huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG affronte l’Olympique de Marseille ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3) au Vélodrome. Une rencontre intercalée au sein d’un mois de février capital. Douze ans après leur dernière victoire face aux Parisiens sur leur pelouse, les Marseillais ont les armes pour venir à bout des Parisiens cette saison.

Avec notre partenaire, l’application OneFootball, nous vous proposons un focus sur cette rencontre et sur l’adversaire du Paris Saint-Germain !

Le marathon de ce mois de février a débuté et le PSG fait pour le moment carton plein en s’étant imposé au Stade de la Mosson (1-3) face à Montpellier, puis au Parc des Princes (2-1) contre Toulouse. Sur la même période, l’Olympique de Marseille est venu à bout du FC Nantes (0-2) avant de s’incliner sur sa pelouse (1-3) face à l’OGC Nice. (Le calendrier complet et le détail des matchs sont disponibles sur l’application OneFootball).

Si le bilan comptable est plus positif pour le club de la capitale, les certitudes dans le jeu sont davantage présentes dans les rangs des Phocéens. L’occasion pour eux de renouer avec la victoire face au Paris Saint-Germain dans leur antre. En effet, depuis le 27 novembre 2011 (3-0) l’OM ne s’est plus imposé face aux Parisiens au Vélodrome. Une série que les Marseillais auront l’occasion de stopper ce mercredi dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une compétition durant laquelle, cette saison, les hommes d’Igor Tudor, en deux matchs, ont inscrit jusqu’ici trois buts en gardant leur cage inviolée. Par ailleurs, toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison au Vélodrome, les Marseillais présentent un bilan de sept victoires, deux nuls et six défaites. Une copie plutôt mitigé quand on regarde le contenu de leurs parties. Avec une moyenne (en championnat) de deux buts par match et 56,8% de possession, les Phocéens jouent un football plus alléchant que lors des dernières saisons et proposent une identité et un projet de jeu auxquels l’ensemble des joueurs semblent adhérer. En plus de ces deux chiffres, l’autre atout dans le football de l’OM est l’intensité. En effet, le duel physique qui sera proposé aux joueurs de Christophe Galtier au Vélodrome sera intense et les Parisiens devront y être préparés. Un paramètre à prendre en compte quand on sait le manque d’intensité dont souffre le collectif et le jeu Rouge & Bleu.

PSG / OM le 16 octobre 2022 au Parc des Princes

Avant la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, l’Olympique de Marseille surfait sur une série de huit rencontres sans défaites toutes compétitions confondues, dont sept victoires. Une série qui image parfaitement la confiance côté marseillais, quand de leur côté les Parisiens peinent à convaincre dans le jeu. Sur les individualités, Alexis Sanchez n’a disputé qu’une période lors de la défaite de Marseille face à l’OGC Nice, dernière rencontre avec le Classique. Une façon pour Igor Tudor de préserver son attaquant chilien avec le huitième de finale de Coupe de France de ce mercredi en ligne de mire. Meilleur buteur des Phocéens cette saison avec 10 réalisations, l’ancien de l’Inter Milan, débarqué l’été dernier du côté de La Canebière, sera à surveiller de près par les défenseurs du PSG. Si ce déplacement s’annonce périlleux pour le club de la capitale, une victoire et une qualification lui permettraient de faire le plein de confiance et de poursuivre sur sa lancée dans ce marathon du mois de février.

Tous les éléments utilisés dans cet article peuvent être retrouvés sur l’application de notre partenaire OneFootball ! Retrouvez-y également les scores des matchs de toutes les compétitions en Live, des matchs diffusés en direct ou encore des quizz !