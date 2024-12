CDF – Un large turn-over pour le PSG contre Lens ?

Demain soir (21 heures, BeIN Sports 1), le PSG se déplace sur la pelouse de Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Luis Enrique pourrait faire tourner pour ce choc.

Pour son dernier match de l’année 2024, le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un groupe quasiment au complet. Touché au visage contre Monaco, Gianluigi Donnarumma doit déclarer forfait pour cette rencontre. Pour les autres joueurs, ils devraient tous être opérationnels. Selon L’Equipe, le coach du PSG pourrait apporter de nombreux changements dans son onze de départ pour cette rencontre contre les Lensois.

A voir aussi : Hakimi : « Très content et très fier de porter ce brassard »



Hakimi et Pacho au repos ?

Pour le poste de gardien, avec l’absence de Gianluigi Donnarumma, Luis Enrique devrait opter pour Matvey Safonov, qui a toujours été choisi quand le numéro 1 du PSG était absent. « Mais si Luis Enrique est cohérent avec son discours de « trois gardiens du même niveau », on ne peut exclure qu’il donne ses premières minutes à Arnau Tenas« , avance le quotidien sportif. Très sollicités depuis le début de la saison, Achraf Hakimi et Willian Pacho pourraient être amenés à souffler. Enfin, aucun risque ne sera pris avec Nuno Mendes, touché à la cuisse droite contre Lyon et qui avait manqué le choc de la seizième journée de Ligue 1 remporté par le PSG sur la pelouse de Monaco mercredi soir (2-4).