A quelques heures maintenant de l’entrée en lice du PSG en Coupe de France, le joueurs sont dans leur bulle. En effet, la préparation d’un match comme celui-ci pour le club de l’US Revel (R1) est on ne peut plus importante pour n’avoir aucun regret. Pour Canal Supporters, un membre du staff du club de Haute-Garonne s’est confié.

La magie de la 107e édition de la Coupe de France offre à l’US Revel, club de Régional 1, l’opportunité d’affronter le Paris Saint-Germain. Le rendez-vous d’une vie, pour lequel il faudra être prêt pour le club actuellement premier de sa poule B en R1. C’est dans ce domaine que Yannick Pratviel intervient auprès des joueurs de l’US Revel. Le chauffeur routier dans la vie de tous les jours, occupe un poste hybride au sein du staff technique entre l’entraîneur des gardiens de but et le soigneur. Au club depuis 15 ans maintenant, Yannick Pratviel a été éducateurs des U6 à U11 avant d’intégrer le staff de l’équipe première puis passer ses diplômes pour devenir entraîneur des gardiens. Une vocation qui trouve sa genèse dans la petite carrière de gardien de but passée. Pour Canal Supporters, l’homme de 50 ans et accessoirement supporters de l’Olympique de Marseille, a livré ses impressions à l’approche de l’évènement de la saison de l’US Revel.

Comment concilier la vie de membre d’un staff amateur et la vie professionnelle ?

« Nous en tant qu’amateur on joue le samedi, et en principe le samedi on travaille pas. Et si je dois travailler le samedi et qu’on a un match, j’ai un patron qui me laisse vaquer à mes occupations footballistiques. Et pour les entraînements j’essaye d’être présent le plus possible. Mais malheureusement en semaine avec ce métier là on a pas d’horaire. Donc oui je suis présent, mais autant que je peux« .

La première réaction au tirage au sort ?

« Je pense que tout le monde a vu la vidéo. En tant que supporters de l’OM (sourire) c’est un très bon tirage ! Il n’y a pas de problème, je suis très content pour le club, je suis très content pour l’école de football, pour ces gamins qui rêvent tous les jours devant Kylian Mbappé et compagnie. Je suis très content pour la municipalité, je suis très content pour la région, mais au fond de moi j’aurais préféré tirer l’OM« .

Image : Instagram @usrevel

En tant que supporter de l’OM, tes sentiments entrent en compte à l’idée de jouer le PSG ?

« J’aurais préparé les joueurs de la même des manières si c’était l’OM, sans états d’âme. On va dire que pour le moment on est en pleine euphorie de tout ce qu’il se passe, mais à partir de ce soir (jeudi ; NDLR), je pense qu’on va rentrer dans notre bulle et après c’est terminé« .

La préparation change t-elle avant d’affronter le PSG ?

« On a rien changé à nos habitudes. Je pense que c’est pas la peine qu’on s’entraîne tous les jours. Depuis l’annonce du match, jusqu’au jour du match, s’entraîner tous les jours n’aurait pas changé grands choses. Donc non, on a absolument rien changé à notre quotidien« .

Quel est l’apport concret d’un tel évènement pour la ville et le club de Revel ?

« De la notoriété déjà je pense. La lumière médiatique qu’il y a sur la ville de Revel, on y est pas habitués. Je reçois des demandes, je ne vais pas dire ‘farfelues’ … mais inhabituelles, très inhabituelles ! J’ai des amis que je n’avais pas vu depuis 20 ans qui ont retrouvé mon numéro de téléphone pour savoir si je pouvais avoir des places« .

Qu’est ce qu’on peut vous souhaiter face au PSG ?

« Gagner ! Profiter. Mais surtout il va falloir qu’on joue. Jouer pour gagner. […] Bien sur qu’il y a un risque de se prendre une valise, on joue le PSG ! Avec l’attaque de l’Equipe de France. Donnarumma, je ne sais pas s’il va jouer, c’est le gardien de l’Italie. Marquinhos c’est l’équipe du Brésil. Et j’en passe et des meilleures. Mais on a entre 1 et 5% de chance de gagner, on va la jouer à fond la chance de gagner« .

