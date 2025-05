CdF : Une nouveauté pour l’arbitrage de la finale entre le PSG et le Stade de Reims

Ce samedi 24 mai (21h sur BeIN Sports et France TV), le PSG dispute la finale de Coupe de France face au Stade de Reims. Pour l’occasion, c’est Benoît Bastien qui officiera en tant qu’arbitre principal, avec une nouveauté dans le foot et l’arbitrage français.

A l’occasion de la finale de Coupe de France 2025, c’est Benoît Bastien qui sera au sifflet entre le PSG et le Stade de Reims. L’arbitre de 42 ans sera celui qui pour la première fois en compétition officielle en France aura recours à la sonorisation. Un système qui permettra au supporters, spectateurs et téléspectateurs d’avoir des explications à chaque recours à la vidéo afin de mieux comprendre les décisions prises par le corps arbitral. Une décision qui permettra plus de compréhension et de pédagogie dans le football français. Si la décision finale après une action litigieuse sera rendue publique, les échanges qui précèdent entre les arbitre ne le seront eux pas. Avec un coût entre 600 000 et 700 000 euros par stade, la sonorisation ne sera pas instaurée partout en Ligue 1 comme prévue, en raison de la situation des finances du football français, malgré le test grandeur nature qui se fera ce samedi soir au Stade de France.