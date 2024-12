CdF : Will Still annonce un forfait important avant RCL / PSG

Ce dimanche 22 décembre (21h sur BeIN Sports), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens pour le compte des 32es de finale de Coupe de France. En marge de la rencontre, le club du nord de la France a tenu sa conférence de presse d’avant-match, à un peu plus de 48h du coup d’envoie.

Un point sur le groupe du RC Lens, avec le forfait de Brice Samba

« S’ajoute à la liste des blessés de longue durée [Ruben Aguilar (épaule), Wesley Saïd (cuisse) et Martin Satriano (genou) ; NDLR], Rémy Labeau-Lascary qui s’est fait les croisés. Brice Samba s’est foulé la cheville et ressent également une douleur au dos. Il ne sera pas dans le groupe de dimanche. Hervé Koffi gardera ainsi les cages. Il devra être bon et montrer qu’il a le niveau, qu’il est capable de nous apporter quelque chose. Il le fait déjà régulièrement à l’entraînement, donc je n’ai pas de doute. Jonathan Gradit a été malade pendant quelques jours mais il va mieux. Il sera dans le groupe de dimanche« .

Comment palier les absences ?

« C’est sûr que la blessure de Rémy [Labeau-Lascary ; NDLR] est embêtante, et pour lui, et pour nous. Il y a beaucoup de ressources dans le collectif. À l’image de ce que l’on fait depuis le début de la saison, c’est collectivement que l’on devra trouver des réponses et un certain équilibre. Malheureusement, les blessures font partie du football. Il faut savoir les gérer, continuer, et c’est ce que l’on essaye de faire. Le système utilisé depuis quelques matchs est celui que l’on aimerait mettre en place sur le long terme« .

La Coupe de France

« C’est une belle compétition importante, que l’on a envie de gagner, avec parfois des scénarios improbables. C’est un chemin vers l’Europe, qui est un objectif« .

Adrien Thomasson : « Elle est très prestigieuse en France. Chaque saison, on essaye de réaliser le meilleur parcours possible. C’est encore l’objectif cette année« .

L’adversité du PSG

« On va jouer ce match de façon poétique et romantique comme une finale. On est conscient de la grandeur du challenge et des qualités parisiennes. Mais si on dit que c’est injouable, autant ne pas jouer. Ce n’est pas ce que l’on veut faire. Les Parisiens sont très bons mais on va essayer de les mettre en difficulté«

Adrien Thomasson : « On joue le Paris SG, premier du championnat. Il a beaucoup de points d’avance et est invaincu sur la scène nationale. On a l’avantage de les recevoir et on sait que dans un Stade Bollaert-Delelis plein, un dimanche soir, ce sera un beau match à jouer. La motivation est plutôt simple dans ces moments-là. C’est un très gros morceau mais, de là à ce qu’il nous fasse peur, non. Il faudra être quasiment parfaits défensivement et offensivement. Ça reste un match de coupe, il peut se passer plein de choses. À nous de mettre de l’intensité, sans calculer les choses, et d’emmener le public avec nous. On devra être bien préparé car on connait le défi qui nous attend dimanche« .