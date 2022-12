Ce samedi, coup d’envoi à partir de 20h00, l’Argentine de Lionel Messi disputera son huitième de finale de Coupe du Monde face à l’Australie. Une rencontre qui représente un véritable défi pour la Pulga.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Argentine s’est fait peur lors de cette phase de groupe du Mondial. Défaits par l’Arabie Saoudite pour leur entrée en lice, les hommes de Lionel Scaloni sont ensuite venus à bout du Mexique (2-0), puis de la Pologne (2-0). Lionel Messi, lui, a trouvé le chemin des filets à deux reprises, portant son total en Coupe du Monde à huit réalisations. Problème pour ce dernier, il n’a jamais scoré lors des phases à élimination directe. Une véritable malédiction en somme.

L’Australie, l’adversaire parfait ?

En effet, Lionel Messi a marqué uniquement en phase de groupe lors de ses cinq participations. Une véritable anomalie pour un joueur de cette trempe. En 2014, par exemple, il a tout de même inscrit quatre buts, mais aucun en huitième, ni en quart, ni en demi, ni en finale. Cela n’enlève nullement la prépondérance de l’ancien barcelonais dans ce parcours des siens en terre auriverde, eux qui sont tombés en finale devant l’Allemagne après prolongations. En 2010, en Afrique du Sud, son compteur est resté vierge. Enfin, que ce soit en 2006 ou en 2018, la France les ayant éliminé en huitièmes de finale en Russie dans le scénario que l’on connaît tous désormais, il n’a inscrit qu’un petit but. Ce samedi soir, il aura donc l’occasion de briser cette triste malédiction, alors qu’il dispute très certainement sa toute dernière Coupe du Monde. Même si ce tournoi nous a délivré quelques surprises, l’Australie reste un adversaire à la portée des Argentins. Et Lionel Messi, qui est devenu le joueur de l’Albiceleste le plus capé en Coupe du Monde devant un certain Diego Armando Maradona, espère bien briller pour cette ultime échéance planétaire de sa riche et ahurissante carrière. Il sera, pour se faire, bien évidemment titularisé par son sélectionneur, tous les espoirs de ses supporters suspendus à son pied gauche magique.