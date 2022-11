Ce jour, la troisième et ultime journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde se lance à partir de 16h. Une ultime journée capitale pour certains joueurs du PSG qui joueront leur qualification.

Il ne reste donc plus qu’un match au sein de cette phase de groupe de la Coupe du Monde. Plusieurs joueurs parisiens ont d’ores et déjà validé leur ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Parmi ceux-ci, on retrouve Neymar Jr et Marquinhos avec le Brésil, Nuno Mendes, Vitinha et Danilo avec le Portugal et, enfin, Kylian Mbappé avec l’Équipe de France. Il reste encore cinq joueurs qui batailleront pour se faire leur place au soleil avec leur sélection respective. Gros plan.

Lionel Messi (Argentine)

L’Argentine de Lionel Messi n’aura pas le droit à l’erreur. Défaits lors de leur entrée en lice par l’Arabie Saoudite, les hommes de Lionel Scaloni ont su arracher une victoire précieuse face au Mexique ce samedi (2-0). Buteur, la Pulga a montré la voie aux siens. Désormais, il faudra confirmé face à la Pologne ce mercredi (20h00) afin de s’assurer une place dans les 16. Un match nul pourrait suffire en cas de nul également entre l’Arabie Saoudite et le Mexique grâce à la différence de buts.

Carlos Soler et Pablo Sarabia (Espagne)

L’Espagne a parfaitement entamé sa campagne de Coupe du Monde. Tout d’abord face au Costa Rica de Keylor Navas avec un score ahurissant de 7-0. L’occasion pour Carlos Soler d’inscrire l’ultime but des siens devant son coéquipier en terre parisienne. Pour le reste, la Roja a été tenue en échec par l’Allemagne. Avec quatre points au compteur, un nul devant le Japon ce jeudi (20h00) permettrait aux joueurs de Luis Enrique de passer au tour suivant. Une victoire, elle, leur assurerait la première position.

Keylor Navas (Costa Rica)

Comme exposé plus haut, l’entrée en matière du Costa Rica a été des plus complexes. Face à l’Espagne, Keylor Navas et ses partenaires ont littéralement pris le bouillon. Mais malgré ce, ils sont toutefois parvenus à relever la tête face au Japon lors de la rencontre suivante. Les Nippons, qui s’étaient offerts le scalpes allemands contre toutes attentes, ont été surpris. Pour se qualifier, les Ticos se trouvent en bonne posture. Il faudra, en effet, que ces derniers ne s’inclinent nullement devant la Mannschaft, ce jeudi (20h00) et que l’Espagne vienne à bout du Japon dans le même temps,, pour espérer rallier les huitièmes de finale. Une mission délicate, mais loin d’être impossible.

Achraf Hakimi (Maroc)

Après un match nul assez soporifique concédé face à la Croatie, le Maroc a créé l’une de des grosses surprises de cette Coupe du Monde. Opposés à la Belgique, Achraf Hakimi et ses coéquipiers se sont offerts une victoire des plus retentissantes sur le score sec de 2-0. Deuxième de cette poule G, les Marocains seront qualifiés en cas de victoire face au Canada, le bon dernier de cette poule. Ils ont donc leur avenir entre leurs pieds. Il ne faudra pas flancher ce jeudi (16h00) puisque les Diables Rouges suivent juste derrière avec trois petits points.