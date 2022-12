L’Argentine et les Pays-Bas se font face ce vendredi pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Monde (20h00). Un match où un certain Lionel Messi est attendu au tournant.

On a eu le droit à une énorme surprise ce vendredi avec la qualification de la Croatie au détriment du Brésil. Désormais, c’est au tour de l’Argentine de monter sur le pont face aux Pays-Bas. Une confrontation qui s’annonce haletante.

Messi en porte flambeau

Et pour cette partie, Lionel Messi sera, sans grande surprise, titulaire sur le front de l’attaque. Il sera soutenu par Julian Alvarez. Pour le reste, Lionel Scaloni a décidé d’aligner ses joueurs en 3-4-3. Le trio Mac Allister, Enzo Fernandez et Rodrigo De Paul tiendra l’entrejeu. Pour le reste Acuna et Molina occuperont les couloirs. Lisandro Martinez, Cristian Romero et Nicolas Otamendi tenteront de protéger au mieux Emiliano Martinez, le dernier rempart.

Le XI de l’Argentine : Martinez – Romero, Martinez, Otamendi – Acuna, Mac Allister, Fernandez, De Paul, Molina – Alvarez, Messi

Le XI des Pays-Bas – Noppert – Aké, Van Dijk, Timber – Dunfries, De Roon, De Jong, Blint – Bergwijn, Depay, Gakpo