CdM 2026 : Bradley Barcola passe devant Désiré Doué pour France / Espagne

À quelques heures du choc entre la France et l’Espagne, la composition des Bleus se précise. Et Bradley Barcola devrait finalement débuter.

Un match pour l’Histoire. Quatre ans après, et pour la dernière de Didier Deschamps, l’Équipe de France peut retrouver la finale de la Coupe du monde. Et pour valider cette prouesse, il faudra, au préalable, se défaire de l’Espagne de Fabian Ruiz ce mardi soir. Un choc au sommet et durant lequel deux joueurs du PSG sont annoncés titulaires : Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

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Deschamps choisit Barcola

En effet, c’est la grosse information de cet avant-match : Désiré Doué devrait débuter sur le banc. Pourtant, après sa prestation très convaincante contre le Maroc au tour précédent, on s’attendait à voir le natif d’Angers enchainer. Néanmoins, selon RMC et Canal+, c’est bien Bradley Barcola qui est attendu sur l’aile gauche contre la Roja ce soir à 21h00.

Didier Deschamps compte certainement sur sa capacité à briser les lignes adverses par ses courses verticales, là où Désiré Doué préfère avoir le ballon dans les pieds. Pour le reste, c’est l’équipe annoncée. Ousmane Dembélé accompagnera Michael Olise et Kylian Mbappé, tandis qu’Aurélien Tchouameni devrait bien pousser Manu Koné sur le banc.

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🇫🇷 Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé.https://t.co/y8JdOrTcc0 pic.twitter.com/ydfGCsrzBA — RMC Sport (@RMCsport) July 14, 2026

La composition probable des Bleus selon RMC et Canal+ :

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé