CdM 2026 – Dans un match totalement fou, la France s’incline face à l’Angleterre lors de la petite finale

Opposée à l’Angleterre lors de la petite finale de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a livré une prestation affreuse avant de se réveiller. Pour la dernière de Didier Deschamps, les Bleus se sont inclinés dans un match totalement fou (6-4).

Si leur défaite face à l’Espagne et à l’Argentine était encore dans les têtes, la France et l’Angleterre n’en avaient pas fini avec la Coupe du monde 2026. En effet, ce samedi, au Hard Rock Stadium de Miami, les deux sélections s’affrontaient lors du match pour la troisième place. Pour cette rencontre sans véritable enjeu, les deux sélectionneurs avaient décidé de faire tourner leur effectif. Didier Deschamps avait notamment titularisé deux joueurs du PSG : Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué.

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Après une première période catastrophique, la France s’est réveillée

Et pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc des Bleus, les joueurs français ont livré la première période la plus infâme de l’ère Deschamps. Dès le début de la rencontre, Declan Rice a annoncé la couleur de cette soirée cauchemardesque en ouvrant le score d’une frappe bien placée (1-0, 3e). Face à une défense française complètement apathique, les Three Lions ont rapidement fait le break grâce à une tête décroisée d’Ezri Konsa sur un corner de Declan Rice (2-0, 18e). Et le cauchemar s’est poursuivi avant la pause avec un doublé de Bukayo Saka (37e, 45E+1). Une humiliation en mondovision lors de ce premier acte (4-0).

Un désastre pour les Bleus à Miami ! Menée 4-0 à la mi-temps, l’équipe de France a complètement sombré face à l’Angleterre dans une première période cauchemardesque. 😱

France 0-4 Angleterre

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Pour réveiller son équipe, Didier Deschamps a décidé de procéder à quatre changements à la pause, dont les entrées d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Rapidement, les Bleus ont réagi. Servi par Michael Olise, Kylian Mbappé a redonné espoir dès l’entame de la seconde période (4-1, 48e). Quelques minutes plus tard, c’est Bradley Barcola, bien servi dans la profondeur par son capitaine, qui a réduit la marque (4-2, 54e). Après des occasions d’Ousmane Dembélé et de Michael Olise, le temps fort des Bleus a été récompensé par le doublé de Kylian Mbappé (4-3, 67e). Après une grosse occasion manquée par Michael Olise, l’équipe de France a laissé passer sa chance. Sur un penalty obtenu par Djed Spence à la suite d’une faute de Malo Gusto, Bukayo Saka s’est offert un triplé (5-3, 87e). Mais, dans le temps additionnel, Ousmane Dembélé a redonné un petit espoir aux Bleus en inscrivant son sixième but dans la compétition (5-4, 90e+6). Un espoir rapidement anéanti par Jude Bellingham (6-4, 90e+8). Après avoir cru à une remontée au score lors de ce second acte, les Bleus s’inclinent sur le score de 6-4 pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc.

Quel appel de Barcola ! Parfaitement lancé par Kylian Mbappé, l’attaquant des Bleus ajuste son timing et termine d’une frappe puissante imparable. La France revient à 4-2 et continue d’y croire ! ⚽️🔥



France 2-4 Angleterre



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Le XI de la France : Maignan – Gusto (Koundé, 90e+1), Konaté (Upamecano, 46e), Lacroix, T.Hernandez (Digne, 46e) – Zaïre-Emery , Rabiot – Olise, Cherki (Dembélé, 46e), Doué (Barcola, 46e) – Mbappé (c)

: Maignan – Gusto (Koundé, 90e+1), Konaté (Upamecano, 46e), Lacroix, T.Hernandez (Digne, 46e) – , Rabiot – Olise, Cherki (Dembélé, 46e), (Barcola, 46e) – Mbappé (c) Le XI de l’Angleterre : Henderson – Quansah (James, 83e), Konsa, Guehi (Chalobah, 90e+3), Spence – Rice (c), Eze (Bellingham, 80e)– Saka, Rogers, Rashford (Watkins, 46e) – Toney (E.Anderson, 80e)