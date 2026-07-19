CdM 2026 : Fabian Ruiz titulaire en finale contre l’Argentine

L’Espagne et l’Argentine disputent dans moins de deux heures une finale de Coupe du monde. Et Fabian Ruiz est bien titulaire !

On y est presque. Après que l’Angleterre ait remporté la petite finale contre la France (4-6), on connaitra, dans quelques heures, le nom du prochain champion du monde entre l’Espagne et l’Argentine. Un seul joueur du PSG est encore en lice et il est titulaire pour ce match au sommet. Fabian Ruiz conserve donc sa place au milieu de terrain aux côtés de Rodri, c’est officiel.

Le milieu de terrain parisien, excellent contre la France au tour précédent, pourrait ainsi rajouter une Coupe du monde à son incroyable palmarès. Celui-ci est déjà garni d’un Euro et de deux Ligue des Champions. Réponse dans une poignée d’heures désormais.

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Les compositions officielles

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Argentine : Martinez – Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico – De Paul, Enzo, Mac Allister – Gonzalez – Messi, Alvarez