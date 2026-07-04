Cdm 2026 – France / Paraguay : Les compositions officielles avec deux Parisiens

La France affronte le Paraguay pour les 1/8e de finale de la Coupe du Monde ce samedi soir (23h00). Voici les compositions officielles avec deux joueurs du PSG.

Objectif quart de finale ! Après ses 4 victoires convaincantes dans ce Mondial, l’Équipe de France affronte le Paraguay pour tenter la passe de cinq ce samedi soir (23h00). Une victoire permettrait aux Bleus de se qualifier pour les quarts de finale pour la 4ème fois de suite. Pour cette rencontre Didier Deschamps a décidé d’aligner son équipe type.

Dembélé et Barcola enchaînent

L’équipe de France démarrera la rencontre avec deux parisiens dans le onze titulaire : Ousmane Dembélé, qui a déjà inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives dans cette compétition et Bradley Barcola, qui va démarrer pour la 3ème fois une rencontre dans cette Coupe du Monde au détriment de Désiré Doué. Pour le reste de l’équipe au milieu de terrain, Aurélien Tchouaméni, blessé, est remplacé par Manu Koné. Il formera le double pivot avec Adrien Rabiot, reconduit pour cette affiche. Michael Olise et Kylian Mbappé complètent le quatuor offensif. En défense, William Saliba accompagnera Dayot Upamecano dans l’axe. Jules Koundé et Lucas Digne évolueront sur les côtés, avec Mike Maignan dans les buts.

Les compositions officielles de ce France / Paraguay :

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé (cap.).

Paraguay : Gill, Alonso, Alderate, Velazquez, G. Gomez, Caceres, Gomez, Galarza, Cubas, Almiron, Enciso