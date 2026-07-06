CdM 2026 – Le Brésil de Marquinhos éliminé par la Norvège

Opposé à la Norvège en huitième de finale de la Coupe du monde, le Brésil n’a rien pu faire face à une équipe norvégienne portée par un Erling Haaland clinique (1-2).

Sans jamais réussir à convaincre depuis le début de la compétition, le Brésil est parvenu à se hisser en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 suite à sa victoire face au Japon (2-1) au tour précédent. Opposée à la Norvège ce dimanche soir, la Seleção brasileira nourrissait de grandes ambitions pour le reste du tournoi.

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Un doublé d’Haaland fait chuter le Brésil

Au MetLife Stadium, les Brésiliens ont pourtant cru concéder l’ouverture du score sur la première offensive des Norvégiens, mais le but de Patrick Berg a été refusé pour une position de hors-jeu d’Alexander Sørloth (3e). Dans la foulée, c’était les Brésiliens qui avaient une véritable occasion de prendre l’avantage grâce à un penalty. Mais Bruno Guimarães a vu sa tentative repoussée par le portier Orjan Nyland (9e). Dans une rencontre longtemps indécise, Erling Haaland a fait basculer le match. Auteur d’un doublé en l’espace de quelques minutes (79e, 90e), l’attaquant de 25 ans a assommé les Brésiliens et a porté son total à sept réalisations dans ce Mondial, à égalité avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. La réduction tardive de l’écart de Neymar Jr sur penalty (90e+9) n’aura pas permis au Brésil de reprendre espoir. Décevante, l’équipe de Carlo Ancelotti quitte donc la compétition dès les huitièmes de finale, une première depuis 1990. De son côté, la Norvège affrontera l’Angleterre, tombeuse du Mexique (3-2), en quarts de finale le 11 juillet prochain.

Après la rencontre, Marquinhos a présenté ses excuses au peuple brésilien après l’élimination du quintuple vainqueur de la Coupe du monde : « C’est difficile après une telle défaite. Nous sommes désolés pour le peuple brésilien. On s’est battus avec toutes nos armes. Maintenant c’est facile de dire que l’on aurait pu faire les choses différemment. La chance n’a pas été avec nous. On n’a pas réussi à marquer tôt mais en fin de rencontre quand on courait après le score. On le sait avec notre expérience que ces matches se jouent dans des détails. On va apprendre et on assume toute la responsabilité pour que la prochaine génération puisse être tranquille pour le prochain Mondial. » Bonne nouvelle pour le PSG : le capitaine parisien pourrait donc faire son retour au sein du groupe de Luis Enrique pour disputer les premiers matchs de la saison 2026-2027.

Erling Haaland s’offre un doublé ! ⚽️ D’une frappe croisée à ras de terre depuis l’extérieur de la surface, l’attaquant norvégien trompe Alisson et fait le break.



La Norvège mène 2-0.



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Neymar relance le Brésil ! ⚽️ Le numéro 10 transforme son penalty et redonne espoir à la Seleção.



Le Brésil réduit l’écart, 2-1.



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