CdM 2026 : le Maroc d’Hakimi fait chuter le Canada et attend la France en quarts

Ce samedi soir, le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde après sa victoire contre le Canada (0-3).

Les joueurs de l’Équipe de France étaient forcément attentifs au premier choc de ces huitièmes de finale de Coupe du monde. Car oui, le Maroc et le Canada sont les possibles adversaires des Bleus en quarts de finale. Et c’est finalement Achraf Hakimi et les siens qui sont parvenus à valider leur ticket pour la suite de la compétition. Une victoire qui s’est dessinée en fin de partie après un match plutôt indécis dans l’ensemble.

Le Maroc rejoint les quarts de finale de la Coupe du monde, comme en 2022

Après une première période compliquée dans le jeu, et avec le gros coup dur suite à la sortie d’Ismael Saibari sur blessure, le Maroc a tout de même su faire la différence après la pause. Et c’est Achraf Hakimi, encore lui, qui servait Ounahi pour l’ouverture du score (0-1, 50′). Un avantage conservé et fructifié en toute fin de partie après une contre-attaque rondement menée. Lancé en profondeur, Brahim mettait Ounahi sur orbite pour le break et un doublé XXL (0-2, 82′). Enfin, sur une ultime offensive, Brahim s’offrait une deuxième passe décisive, Rahimi en profitait (0-3, 90’).

Pays hôte, le Canada prend donc la porte sur ce score sec de 0-3. Le Maroc attend désormais, de son côté, son futur adversaire entre l’Équipe de France et le Paraguay. Un match sous très haute tension, que ce soit sur le terrain ou en-dehors, avec une météo qui s’annonce notamment des plus dantesques.