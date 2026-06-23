Cdm 2026 : le Portugal torpille l’Ouzbékistan, Nuno Mendes buteur sur coup-franc

Ce mardi soir, le Portugal a validé son premier succès en Coupe du monde en écrasant l’Ouzbékistan (5-0). Nuno Mendes s’est notamment offert un but sublime.

Lors de la première journée, la RDC, au terme d’un match XXL, est parvenue à accrocher un Portugal plutôt moyen. De quoi relancer le fameux débat sur Cristiano Ronaldo alors que Joao Neves avait, lui, ouvert le score avant que Wissa n’égalise. Il fallait donc réagir ce mardi avec un adversaire très largement à la portée des hommes de Roberto Martinez, l’Ouzbékistan. Et comme prévu, la victoire a été large et CR7 buteur. Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes ont tous débuté le match en tant que titulaires.











Cristiano Ronaldo et Nuno Mendes se régalent, le Portugal fait imploser l’Ouzbékistan

Il n’aura d’ailleurs pas fallu longtemps à l’attaquant de 41 ans pour débloquer son compteur sur une belle reprise de volée après un centre de Joao Cancelo (1-0, 6′). Dix minutes plus tard, c’est Nuno Mendes qui nous régalait d’un magnifique coup-franc entrée de surface (2-0, 16′). Un but à voir et revoir un peu plus bas. Et pour parachever cette très belle première période, Cristiano Ronaldo y allait de son doublé (3-0, 39′). Le match était donc plié dès la pause.

Tout le monde attendait Cristiano Ronaldo… mais c'est Nuno Mendes qui s'en charge ! ⚽️ Le Portugal mène 2-0.



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Dans le second acte, les Portugais ajoutaient un quatrième puis un cinquième but. Nematov était ainsi poussé à la faute et marquait contre son camp (4-0, 60’), tandis que Rafael Leao y allait également de sa réalisation (5-0, 87’). Grâce à ce joli succès, Vitinha, sorti à la 83’, et ses partenaires prennent une belle option en attendant l’autre choc de ce groupe K : Congo – Colombie (coup d’envoi à 4h00 cette nuit). Pour ce qui est des deux autres joueurs du PSG : Joao Neves est sorti à la 73’ et Nuno Mendes, l’un des hommes du matches avec Bruno Fernandes, a joué l’intégralité de la rencontre.

Les compositions de départ

Portugal : Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Nuno – Vitinha, Neves, Fernandes – Neto, Ronaldo, Felix

Ouzbékistan : Nematov – Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov – Karimov, Ganiyev, Shukurov, Masrullayev -Shumurodov, Fayzullaye, Hamrobekov