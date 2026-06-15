CdM 2026 – L’Équateur battu sur le fil par la Côte d’Ivoire, la Tunisie humiliée par la Suède

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux joueurs du PSG disputaient leur première rencontre de la Coupe du monde 2026. L’Équateur de Willian Pacho a été battu sur le fil par la Côte d’Ivoire (1-0), tandis que la Tunisie, avec un Khalil Ayari remplaçant, a été giflée par la Suède (5-1).

Cette nuit, deux joueurs du PSG faisaient leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026. L’Équateur de Willian Pacho affrontait la Côte d’Ivoire, tandis que la Tunisie du jeune Khalil Ayari faisait face à la Suède. Les deux sélections n’ont toutefois pas entamé leur Mondial de la meilleure des manières.

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Côte d’Ivoire / Équateur (1-0)

Titulaire en défense centrale aux côtés de Joel Ordoñez, Willian Pacho défiait une équipe des Éléphants qui s’appuyait sur une ligne offensive composée de Yan Diomandé, Nicolas Pépé et Elye Wahi. Alors que cette rencontre se dirigeait vers le premier 0-0 de la compétition, Amad Diallo, entré en cours de jeu, a offert la victoire à son équipe sur le fil (1-0, 90e). Pourtant, la Tri avait complètement dominé la première période en touchant les montants à deux reprises par l’intermédiaire de John Yeboah (24e), puis d’Alan Minda (30e). Mais les Ivoiriens ont montré un visage plus séduisant au retour des vestiaires, portés par un Yan Diomandé intenable, à l’image de sa passe pour Elye Wahi, qui a touché le poteau (52e). Il a notamment fait vivre un calvaire au défenseur d’Arsenal Piero Hincapié. Après cette défaite, une première après une série d’invincibilité de 19 matchs, l’Équateur devra se relancer face à Curaçao le dimanche 21 juin. De son côté, la Côte d’Ivoire disputera un choc face à l’Allemagne.

Le XI de l’Équateur : Galindez – A.Franco (Porozo, 62e), Ordoñez, Pacho , Hincapié – Yeboah (Preciado, 62e), Caicedo, Vite, Minda (Angula, 56e) – Plata, Valencia (c) (K.Rodriguez, 77e)

: Galindez – A.Franco (Porozo, 62e), Ordoñez, , Hincapié – Yeboah (Preciado, 62e), Caicedo, Vite, Minda (Angula, 56e) – Plata, Valencia (c) (K.Rodriguez, 77e) Le XI de la Côte d’Ivoire : Y.Fofana – G.Doué (Kossounou, 89e), Singo, Agbadou, Konan – Diomandé, Kessié (c), S.Fofana (I.Sangaré, 77e) – B.Touré (A.Diallo, 56e) – Pépé (Inao Oulaï, 77e), Wahi (A.Bonny, 56e)

Le classement du groupe E

Allemagne – 3 pts (+6) Côte d’Ivoire – 3 pts (+1) Equateur – 0 pt (-1) Curaçao – 0 pt (-6)

Suède / Tunisie (5-1)

Portée par ses attaquants Alexander Isak et Viktor Gyökeres, la Suède n’a laissé aucune chance à la Tunisie s’imposant largement sur le score de 5 à 1. Dès l’entame du match, Yasin Ayari a ouvert le score face à son pays d’origine (7e). L’attaquant de Liverpool Alexander Isak a fait le break à la demi-heure de jeu (30e). Si la réduction de l’écart, signée Omar Rekik, juste avant la pause (43e) aurait pu redonner espoir aux Aigles de Carthage, les Suédois ont finalement déroulé en seconde période grâce à des buts de Viktor Gyökeres (59e), Mattias Svanberg (84e) et un doublé de Yasin Ayari (90e+6) pour un score final de 5 à 1. De son côté, le joueur du PSG, Khalil Ayari, est resté sur le banc. Pour son prochain match, la Tunisie affrontera le Japon le 21 juin.

Le XI de la Suède : Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf (c) – Bernhardssor (Svensson, 90e), Karlström (Svanberg, 84e), Gudmundsson (Stroud, 65e) – Nygren (Bergvall, 65e), Y.Ayari – Gyökeres, Isak (Elanga, 90e)

: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf (c) – Bernhardssor (Svensson, 90e), Karlström (Svanberg, 84e), Gudmundsson (Stroud, 65e) – Nygren (Bergvall, 65e), Y.Ayari – Gyökeres, Isak (Elanga, 90e) Le XI de la Tunisie : Chamakh – Valery (Belhadj Mahmoud, 72e), Rekik, Talbi, Ben Hamida, Abdi – Khedira (Gharbi, 83e), Skhiri (Achouri, 72e), Mejbri – Saad (Tounekti, 72e), Ben Slimane (Chaouat, 84e)

Le classement du groupe F

Suède – 3 pts (+4) Japon – 1 pt (+0) Pays-Bas – 1 pt (+0) Tunisie – 0 pt (-4)