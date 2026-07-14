CdM 2026 : les compositions de France / Espagne avec trois Parisiens

La France affronte l’Espagne ce mardi soir pour une place en finale du mondial. Voici les compositions officielles.

Quoi qu’il arrive, il y aura, à minima, un joueur du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe du monde. Cela va se jouer dès ce mardi soir avec un coup d’envoi à 21h00 entre l’Équipe de France et l’Espagne. Les deux sélectionneurs ont d’ailleurs officialisé leur choix pour leur composition d’équipe respective.

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Comme attendu, c’est bien Bradley Barcola qui a été préféré à Désiré Doué sur le côté gauche de l’attaque. L’ancien lyonnais est accompagné par Ousmane Dembélé et Michael Olise, tandis que Kylian Mbappé prendra la pointe. Pour le reste, Aurélien Tchouameni récupère sa place aux côtés d’Adrien Rabiot. Enfin, aucun changement pour la défense avec le quatuor titulaire devant Mike Maignan.

De son côté, Luis de la Fuente a également tranché dans le vif. Fabian Ruiz, buteur au tour précédent, poursuit ainsi comme titulaire au milieu. C’est Pedri qui restera sur le banc. Sinon, c’est du grand classique pour la Roja avec, bien évidemment, la présence de Lamine Yamal.

Les compositions officielles

France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouameni, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal