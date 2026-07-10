Fabian Ruiz espagne
Image : PSG.fr

CdM 2026 : l’Espagne avec Fabian Ruiz face à la Belgique, les compositions officielles

Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet10 juillet 2026

Ce vendredi, les quarts de finale de la Coupe du monde se poursuivent avec Espagne – Belgique à 21h00. Et Fabian Ruiz fête sa première titularisation !

La France est la première équipe à avoir validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde. Solides, les Bleus se sont défaits du Maroc (2-0) et attendent donc désormais leur futur adversaire. Et l’identité de ce dernier sera connu dès le coup de sifflet final ce vendredi soir entre l’Espagne et la Belgique.

Seul joueur du PSG, Fabian Ruiz s’offre d’ailleurs sa toute première titularisation durant cette Coupe du monde. Luis de la Fuente a décidé de s’appuyer sur le milieu de terrain rouge et bleu pour ce choc contre la Belgique au détriment de Pedri. Pour le reste, malgré cette belle surprise, c’est l’équipe attendue pour la Roja. Même constat pour Rudi Garcia avec les Diables Rouges. Romelu Lukaku est, une fois encore, sur le banc.

Les compositions officielles d’Espagne / Belgique

Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabian – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Belgique : Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Tielemans, Raskin – Trossard, De Bruyne, Doku – De Ketelaere

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Photo de Mickaël Rufet Mickaël Rufet10 juillet 2026

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