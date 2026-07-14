CdM 2026 – L’Espagne domine facilement la France et file en finale

Dans cette première demi-finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne de Fabian Ruiz a éliminé la France (2-0) et s’est qualifiée pour la finale du Mondial, où elle affrontera l’Angleterre ou l’Argentine.

En ce jour de fête nationale, l’équipe de France avait pour ambition d’accéder à sa troisième finale consécutive en Coupe du monde. Pour y parvenir, les Bleus devaient venir à bout de l’Espagne de Fabian Ruiz en demi-finale de la compétition. Face à un adversaire redoutable, le sélectionneur Didier Deschamps avait décidé d’aligner Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dès le coup d’envoi.

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En grande forme depuis le début de la compétition, les Tricolores ont pourtant affiché un grand déchet technique lors du premier acte. Face à une équipe d’Espagne solide mais qui n’a pas non plus déployé un jeu chatoyant, l’ouverture du score est intervenue sur un penalty. À la suite d’une faute en retard de Lucas Digne sur Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ne s’est pas fait prier pour transformer ce cadeau (1-0, 22e). Quelques minutes plus tard, les Bleus ont été confrontés à une autre mauvaise nouvelle avec la sortie sur blessure de William Saliba, remplacé par Maxence Lacroix (30e). Sans parvenir à inquiéter Unai Simon, l’équipe de France est même passée tout près d’encaisser un deuxième but par Fabian Ruiz, mais Dayot Upamecano est intervenu devant le milieu parisien (38e). Une première période frustrante pour les hommes de Didier Deschamps.

Oyarzabal ne tremble pas ! ⚽️ Malgré le bon côté choisi par Mike Maignan, l’Espagnol transforme son penalty et ouvre le score.



L’Espagne mène 1-0.



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En seconde période, la Roja a confirmé sa domination dans le jeu. Sur une belle action collective, Pedro Porro a puni les Français (2-0, 58e). Dans la foulée, Lamine Yamal a cru inscrire le troisième but de la rencontre mais sa réalisation a été refusée pour une position de hors-jeu (61e). Malgré une entrée pleine d’envie de Désiré Doué, l’équipe de France n’est pas parvenue à réduire l’écart. Face à des Bleus insipides, l’Espagne de Fabian Ruiz s’impose (2-0) se qualifie donc pour la finale de la Coupe du monde, le 19 juillet, où elle affrontera le vainqueur du match opposant l’Argentine à l’Angleterre. Les Français du PSG, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, ne seront pas encore en vacances car ils doivent encore disputer la petite finale qui aura lieu samedi.

Quel mouvement de la Roja ! Le une-deux entre Dani Olmo et Pedro Porro fait la différence, et Pedro Porro double la mise pour l’Espagne.



L’Espagne mène 2-0.



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Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30e), Digne (T.Hernandez, 72e) – Tchouameni, Rabiot (Koné, 46e) – Dembélé , Olise (Cherki, 72e), Barcola – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (Lacroix, 30e), Digne (T.Hernandez, 72e) – Tchouameni, Rabiot (Koné, 46e) – , Olise (Cherki, 72e), – Mbappé (c) Le XI de l’Espagne : Simon – Porro (Llorente, 84e), Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri (c), F.Ruiz (Pedri, 78e) – Yamal, Olmo (Merino, 78e), Baena (N.Williams, 84e) – Oyarzabal (F.Torres, 74e)