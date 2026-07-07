CdM 2026 – L’Espagne élimine le Portugal et se qualifie pour les quarts de finale

Opposée au Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde 2026, l’Espagne a arraché la victoire dans les dernières minutes (1-0) et affrontera la Belgique en quarts de finale.

C’était le choc de ces huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. À l’AT&T Stadium d’Arlington, l’Espagne et le Portugal s’affrontaient pour une place en quarts de finale de la compétition. Si l’affiche était alléchante sur le papier, la rencontre n’a pas répondu aux attentes.

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Nuno Mendes sorti sur blessure

Dans une rencontre équilibrée, la situation s’est débloquée dans le temps additionnel. Sur un service parfait de Ferran Torres, Mikel Merino a délivré la Roja (1-0, 90e+1). En quarts de finale, l’équipe de Luis de la Fuente affrontera la Belgique, tombeuse des États-Unis cette nuit (4-1). De leur côté, les trois Portugais du PSG, Nuno Mendes, Vitinha et João Neves, bénéficieront d’un repos bien mérité avant de retrouver les champions d’Europe dans quatre semaines pour préparer la saison 2026-2027.

Cependant, il faudra surveiller l’état physique de Nuno Mendes, sorti sur blessure avant l’heure de jeu (56e). Très solide face à Lamine Yamal, le latéral gauche portugais semble s’être blessé à la cuisse après une intervention défensive face à l’ailier du FC Barcelone. De son côté, Fabian Ruiz poursuit son parcours avec l’Espagne. Entré en jeu en fin de rencontre (85e), le milieu parisien affrontera donc les Diables rouges le 10 juillet prochain.

Mikel Merino délivre l’Espagne ! ⚽️🇪🇸

À la 90e minute, l’Espagnol trouve la faille et donne l’avantage à la Roja ! 1-0

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