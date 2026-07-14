CdM 2026 – Trois Parisiens titulaires pour France / Espagne ?

Ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1), l’équipe de France disputera sa demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne. Trois Parisiens pourraient débuter cette rencontre.

Après plusieurs jours d’attente, l’équipe de France dispute ce mardi soir (21h sur M6 et beIN SPORTS 1) sa demi-finale de Coupe du monde face à l’Espagne. En ce jour de fête nationale, les Bleus auront à coeur de s’imposer face à la Roja pour décrocher une troisième finale consécutive en Coupe du monde. La tâche ne sera toutefois pas simple face à une équipe espagnole qui n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition, contre la Belgique (2-1) au tour précédent.

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Doué préféré à Barcola, Fabian Ruiz titulaire ?

Mais la formation de Didier Deschamps a les armes offensives nécessaires pour faire sauter le verrou espagnol. En effet, le sélectionneur français pourra compter sur Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise en attaque. De son côté, Désiré Doué devrait une nouvelle fois être préféré à Bradley Barcola pour compléter le quatuor offensif. Dans l’entrejeu, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur le retour d’Aurélien Tchouaméni, absent lors des derniers matchs en raison d’un pépin physique. Le milieu du Real Madrid devrait former le double pivot avec Adrien Rabiot, reléguant ainsi Manu Koné sur le banc. Pour la défense, pas de surprise. Devant Mike Maignan, la charnière centrale Dayot Upamecano – William Saliba est attendue, tandis que Jules Koundé et la future recrue du PSG, Lucas Digne, occuperont les couloirs.

En face, Luis de la Fuente doit lui aussi faire un choix important dans son entrejeu. Décevant depuis le début de la compétition, Pedri a vu Fabian Ruiz lui être préféré au milieu de terrain lors du match face à la Belgique. Un choix gagnant pour le sélectionneur puisque le milieu de terrain du PSG a trouvé le chemin des filets. Ainsi, le joueur parisien tiendrait la corde pour débuter cette rencontre aux côtés de Rodri.

Le XI probable de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé , Olise, Doué – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Tchouaméni, Rabiot – , Olise, – Mbappé (c) Le XI probable de l’Espagne : Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, F.Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

𝐉-𝟏 🇫🇷🆚🇪🇸



👕✅ Le maillot d’Ousmane Dembélé est prêt ! Place à la demi-finale de la 𝑪𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒅𝒖 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒆 🤩 pic.twitter.com/DWGXVbOlgd — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026