CdM 2026 – Trois Parisiens titulaires pour France / Maroc

Ce jeudi soir (22h sur M6 et beIN SPORTS 1), la France et le Maroc s’affrontent pour une place en demi-finales de la Coupe du monde 2026. Pour cette rencontre, trois Parisiens sont titulaires.

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 débutent ce jeudi soir. Cela commence par une belle affiche entre l’équipe de France et le Maroc, au Gillette Stadium de Foxborough, dans un remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022. Pour atteindre le dernier carré de la compétition, les deux sélectionneurs doivent composer sans deux joueurs importants : Aurélien Tchouaméni du côté des Bleus et Ismael Saibari pour les Lions de l’Atlas.

Hakimi, Doué et Dembélé titulaires

Pour cette rencontre, Didier Deschamps a décidé d’aligner deux joueurs du PSG dans son onze de départ. Sans surprise, Ousmane Dembélé accompagnera Kylian Mbappé et Michael Olise en attaque. La quatrième place du quatuor offensif revient à Désiré Doué, préféré à Bradley Barcola sur le côté gauche. Pour le reste de l’équipe, Manu Koné épaulera Adrien Rabiot dans l’entrejeu. Devant Mike Maignan, la défense classique est alignée : Jules Koundé et Lucas Digne au poste des latéraux et une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba.

En face, le Maroc pourra compter sur son capitaine et joueur du PSG, Achraf Hakimi. De son côté, Noussair Mazraoui est repositionné dans l’axe central aux côtés d’Issa Diop. Dans l’entrejeu, Ayyoub Bouaddi est titularisé. Enfin, pour le trio offensif, Chemsdine Talbi est aligné aux côtés de Brahim Diaz et Bilal El Khannouss.

Le XI de la France : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé , Olise, Doué – Mbappé (c)

: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – , Olise, – Mbappé (c) Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi (c), Diop, Mazraoui, Salah-Eddine – El-Aynaoui, Bouaddi, Ouahni – Talbi, El-Khanouss, Diaz

Le XI pour ce 1/4 de finale 💪



🔜 🇫🇷🇲🇦 Coup d’envoi à 22h00 sur M6 et beIN SPORTS 1 📺#FRAMAR l #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KxbdDGToiE — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 9, 2026