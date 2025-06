CdM des Clubs : Adversaire d’un soir, Georgi Minoungou rencontre son idole, Ousmane Dembélé

Ce lundi soir, le PSG s’est imposé face aux Seattle Sounders sur le score de 2 buts à 0. A la fin de la rencontre, Georgi Minoungou, fan absolu d’Ousmane Dembélé a pu rencontrer son idole. Séquence émouvante.

A l’occasion de la troisième et dernière journée des phases de poules de cette Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est imposé face aux Seattle Sounders et arrache sa qualification en huitième de finale ainsi que la première place du groupe B grâce à la victoire de l’Atlético Madrid (1-0) face à Botafogo. Au cours du match, l’équipe de MLS a fait entrer sur le flanc droit de son attaque Georgi Minoungou. L’Ivoirien de 22 ans, à la fin de la rencontre, a demandé à rencontrer son idole : Ousmane Dembélé. Blessé, le numéro 10 du PSG était tout de même présent dans les coursives du Lumen Field de Seattle. La séquence a été captée par les caméras de PSG TV et donne un moment émouvant avec un Georgi Minoungou profondément d’échanger avec son idole.