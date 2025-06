CdM des Clubs – Avant d’affronter le PSG, Botafogo s’impose face à Seattle Sounders

Dans l’autre match du groupe B, Botafogo s’est imposé face à Seattle Sounders (2-1). La prochaine rencontre face au PSG aura son importance.

La première journée du groupe B de la Coupe du monde des clubs a rendu son verdict. Vainqueur largement de l’Atlético de Madrid (4-0), le PSG a pris la tête de sa poule. Dans l’autre match de cette journée, Botafogo est venu à bout de Seattle Sounders (2-1), ce qui offrira une belle affiche face aux Rouge & Bleu, dans la nuit de jeudi à vendredi (3h du matin, heures française, sur DAZN).

Les Brésiliens ont fait la différence en première période avec l’ouverture du score de la tête de Jair Cunha sur un coup franc d’Alex Telles (1-0, 28e). Juste avant la pause, l’attaquant Igor Jesus a doublé la mise sur une nouvelle réalisation de la tête (2-0, 44e). Mieux en seconde période, Seattle Sounders aura fait douter l’équipe présidée par Jonh Textor avec une réduction de l’écart, de la tête une nouvelle fois, signée Cristian Roldan (2-1, 75e). Mais, la formation de MLS pourra regretter son manque d’efficacité (23 tirs à 12) et s’incline sur le score de 2-1. Avec ce succès, le vainqueur de la Copa Libertadores prend la deuxième place du groupe avant d’affronter le leader parisien dans la nuit de jeudi à vendredi au Rose Bowl de Pasadena.

Le XI de Botafogo : J.Victor – Vitinho, J.Cunha, Barboza, Telles (Cuiabano, 69e) – Artur, M.Freitas (c) (Barbosa, 86e), Gregore, Savarino (Cabral, 69e) – Mastriani (J.Correa, 45e), I.Jesus (S.Rodriguez, 86e)

Le classement du groupe B

Paris Saint-Germain – 3 pts (+4) Botafogo – 3 pts (+1) Seattle Sounders – 0 pt (-1) Atlético de Madrid – 0 pt (-4)

28’ |⚽| GOOOOAL, Jair Cunha heads it in for Botafogo’s first goal of the FIFA Club World Cup 🔥



WATCH @Botafogo – @SoundersFC in the @FIFACWC now | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/NigUINEZvH — DAZN Football (@DAZNFootball) June 16, 2025