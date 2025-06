CdM des Clubs : Chelsea, des retrouvailles avec Messi ou même Mbappé … le potentiel parcours du PSG

Le PSG s’est imposé largement pour la première journée de la Coupe du Monde des Clubs face à l’Atlético Madrid. Une victoire qui place les Parisiens dans la meilleure des positions pour finir la phase de poules à la tête du groupe B. Un classement qui offrirait au club de la capitale un tableau alléchant.

Après sa victoire (4-0) face à l’Atlético Madrid, le PSG doit encore affronter le Botafogo de John Textor (dans la nuit de jeudi à vendredi, 3h) et le Seattle Sounders (le 23 juin à 21h). Ces deux prochaines sont à la portée du Paris Saint-Germain, et pourraient lui permettre de confirmer sa première place dans le groupe B de cette Coupe du Monde des Clubs, et ainsi se qualifier en huitièmes de finale en s’ouvrant un tableau on ne peut plus intéressant. Pour le prochain tour, en tant que premier de son groupe, le club de la capitale devra faire face au deuxième du groupe A, qui pourrait être l’Inter Miami de … Lionel Messi. Les potentielles retrouvailles avec La Pulga, entre son passage sous les cieux parisiens et ses aveux sur ce mariage forcé, risquent d’être électriques. Si la victoire face au club de David Beckham semble là aussi à la portée du Paris Saint-Germain, le champion d’Europe devra, en quart de finale, se défaire du 1er du groupe D ou le second du groupe C, soit, si la logique est respectée : Chelsea ou Benfica.

Dans le dernier carré, le PSG pourrait retrouver Kylian Mbappé. En effet, dans son potentiel parcours, le Real Madrid aura à batailler avec la Juventus Turin ou encore le Borussia Dortmund, avant de faire face aux Parisiens de Luis Enrique en demi-finale. Pour la finale, si tant est qu’une logique existe dans le football et qu’elle soit respectée, le PSG pourrait faire face au Bayern Munich, à Manchester City, ou encore à … l’Inter Milan !