CdM des Clubs : Comment le PSG s’apprête à retrouver Kylian Mbappé

Ce mercredi (21h sur DAZN) le PSG affronte le Real Madrid pour le compte des demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs. Outre l’aspect sportif, l’attraction de la rencontre demeure dans les retrouvailles entre le club de la capitale et Kylian Mbappé.

Dans les derniers épisodes des contentieux juridiques entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l’attaquant français a retiré sa plainte pour harcèlement morale avec pour but d’apaiser les tensions avec les dirigeants du club de la capitale. C’est dans ce contexte que les deux parties vont se retrouver ce mercredi au MetLife Stadium pour le compte des demi-finales de Coupe du Monde des Clubs entre le PSG et le Real Madrid. Selon les indiscrétions d’RMC Sport, du côté des champions d’Europe, les retrouvailles avec le meilleur buteur de leur histoire ne serait pas un sujet. En effet, le Paris Saint-Germain « se dit concentré sur lui-même et non uniquement sur l’attaquant madrilène […] ces retrouvailles ne sont pas un sujet dans le vestiaire« . Cependant, certains n’ont publiquement pas caché leur enthousiasme à l’idée de le retrouver sur le terrain : « Je lui ai parlé en tant qu’ami et je sais qu’il était un peu malade. Mais il est à 100%. Je lui souhaite toujours le meilleur. Je l’ai dit c’est mon ami et si je peux le voir en demi-finale, ce sera bien. Mais je vais défendre mes couleurs, ce qui est le plus important« , avait déclaré Achraf Hakimi après la qualification face au Bayern Munich.

En ce qui concerne le reste, Kylian Mbappé n’a pas quitté le PSG en étant en conflit avec qui que ce soit. En effet, toujours selon les informations d’RMC Sport, le champion du monde 2018 a même gardé des amis dans le staff parisien et une source ajoute : « On n’a jamais entendu parler en mal de Kylian depuis son départ« . Les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi seront également scrutées. Là encore, RMC Sport fait état d’un respect entre la direction parisienne et son ancien attaquant. Ainsi, les deux hommes devraient se saluer avec la même affection que lorsque le Français évoluait sous les cieux parisiens : « En bref, personne ne s’évitera dans les coursives du stade du New Jersey« . Un fait imagé par la présence de Wilfried Mbappé lors de PSG – Inter Miami dans la loge réservée aux dirigeants parisiens. L’occasion pour le père de Kylian Mbappé de croiser Nasser Al-Khelaïfi et échanger une accolade bras dessus bras dessous avec le président du club de la capitale.