CdM des Clubs : Comment Nasser Al-Khelaïfi a vécu PSG / Inter Miami

Ce dimanche, le PSG a terrassé l’Inter Miami en huitième de finale de Coupe du Monde des Clubs. Entre ses retrouvailles avec David Beckham ou encore ses échanges avec la femme de Lionel Messi, découvrez la journée de Nasser Al-Khelaïfi.

C’est à 10h30 heure locale que le président du PSG arrive à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta pour assister à la rencontre entre son club et l’Inter Miami pour le compte des huitièmes de finale de Coupe du Monde des Clubs. A son arrivée dans l’enceinte, le dirigeant qatari décide de rejoindre le salon dans lequel il doit assister au match, rencontrant sur son passages quelques visages familiers au Paris Saint-Germain : Maxwell, Mario Yepes ou encore Javier Pastore. Selon les informations d’RMC Sport, c’est en s’installant à sa place que Nasser Al-Khelaïfi se rend compte que la loge à côté de la sienne est celle de la famille Messi. Ainsi, « une discussion s’installe pendant environ cinq minutes avec Antonela Roccuzzo, compagne de l’octuple Ballon d’Or« . Le président du PSG est assit à côté de Mathias Grafström, ancien numéro 2 de la FIFA, et s’est montré impressionné par le contrôle de la température à l’intérieur du stade (environ 20 degrés). Après la rencontre, Nasser Al-Khelaïfi descend dans les coursives de la Mercedes-Benz Arena non loin du vestiaire de son équipe, et croise la route de David Beckham, accompagné de son fils. Les deux hommes échangent quelques mots, prennent la pose pour les photos, et l’Anglais se voit offrir un maillot du club de la capitale avec l’étoile de champion d’Europe, floqué « Sir Beckham ». Car oui, ce dernier a été anobli ces derniers jours par Charles III.

Après ce moment partagé avec la légende anglaise, le président du Paris Saint-Germain rejoint le vestiaire Rouge & Bleu, et prend ses joueurs dans ses bras un à un, comme à son habitude. Pas de grand discours, mais des mots d’encouragement. Toujours selon les indiscrétions d’RMC Sport, « en coulisses, la direction parisienne pense que, comme à Doha pour le Trophée des Champions, ces moments sont des voyages de rapprochements importants qui rassemblent le groupe, l’ensemble du personnel et tous les joueurs« . Avant de quitter le vestiaire parisien, NAK a remis une médaille honorifique à Bradley Barcola pour ses 100 matchs disputer avec le PSG. Al-Khelaïfi n’aura finalement pas croisé Lionel Messi sur son chemin, et a quitté le stade et Atlanta dans la soirée afin de poursuivre ses rendez-vous aux quatre coins des Etats-Unis.