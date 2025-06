CdM des Clubs : David Beckham déclare sa flamme au PSG

C’est en marge du huitième de finale opposant le PSG à l’Inter Miami, son club, que David Beckham a déclaré sa flamme au club de la capitale. En effet, l’Anglais n’a jamais cessé de clamer son amour pour son dernier club.

Celui que l’on doit depuis peu appeler Sir David Beckham, ne devrait jamais oublier son court passage au Paris Saint-Germain, qui a été sa dernière aventure en tant que joueur de football. En effet, après avoir pris sa retraire au Parc des Princes, la légende anglaise n’a jamais cessé de clamer son amour pour le PSG, et en marge de la rencontre entre l’Inter Miami, club dont il est propriétaire, et le champion d’Europe, David Beckham a une nouvelle fois déclarer sa flamme à son ancienne et dernière équipe : « Je n’y ai passé que six mois, mais j’ai eu l’impression d’y avoir passé 16 ans. C’est une vraie famille, un club vraiment spécial, détenu par des personnes spéciales et dirigé par un homme spécial« , a-t-il déclaré au micro de DAZN avant le coup d’envoi du huitième de finale de Coupe du Monde des Clubs.

Après la rencontre, celui qui a été anobli par Charles III récemment s’est vu offrir un maillot floqué « Sir Beckham » des mains de Nasser Al-Khelaïfi, avant de prendre la pose avec le dirigeant qatari pour les photos.