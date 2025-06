CdM des Clubs – Dembélé de retour à la compétition face à l’Inter Miami ?

Absent lors de la phase de groupes de la Coupe du monde des clubs en raison d’un pépin physique au quadriceps, Ousmane Dembélé devrait faire son retour à la compétition ce dimanche face à l’Inter Miami.

Le PSG sera-t-il enfin au complet dans cette Coupe du monde des clubs ? Depuis le début de la compétition, Luis Enrique doit composer sans son meilleur buteur, Ousmane Dembélé. Victime d’une lésion du quadriceps gauche avec l’équipe de France le 5 juin dernier, le numéro 10 parisien a repris l’entraînement collectif depuis quelques jours avec ses partenaires. Mais, le technicien espagnol n’a voulu prendre aucun risque avec le Français et ne l’a pas convoqué lors des trois matches de la phase de groupes contre l’Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle Sounders.

À lire aussi : Lucas Hernandez quitte temporairement le groupe du PSG pour une belle raison

Le groupe parisien attend avec impatience son retour

Mais pour le début de la phase éliminatoire de cette Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé devrait bien faire son retour à la compétition ce dimanche face à l’Inter Miami (18h en France sur DAZN). « Le candidat au Ballon d’or est attendu sur la pelouse du Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, exactement comme l’avait prévu le staff parisien après sa lésion au quadriceps », rapporte Le Parisien. Auteur d’une saison époustouflante avec les Rouge & Bleu (33 buts et 15 passes décisives), le champion du Monde 2018 a retrouvé de bonnes sensations lors des séances collectives aux Etats-Unis. Durant les quinze jours sur le sol américain, l’attaquant de 28 ans a dû suivre à la lettre le protocole mis en place. « Un travail de remise en forme qu’il a poursuivi mardi avec sérieux au Fifth Third Stadium, au nord d’Atlanta, le nouveau camp de base des Parisiens, lors de la première séance disputée en Géorgie, signe que les choses évoluent favorablement. »

Ousmane Dembélé devrait donc disputer ses premières minutes dans cette Coupe du monde des clubs face à l’Inter Miami de Lionel Messi. « Dembélé a des fourmis dans les jambes et si la décision n’appartenait qu’à lui, il n’aurait pas dit non à quelques minutes de jeu contre Seattle », précise LP. L’ensemble du groupe parisien attend avec impatience le retour d’un élément incontournable aussi bien le terrain que dans la vie de groupe. Un retour qui sera bénéfique à Luis Enrique et aux Rouge & Bleu après les tests non-concluants de Gonçalo Ramos et Senny Mayulu à ce poste exigeant de faux numéro 9.