Cdm des Clubs – En démonstration, le PSG écrase l’Atlético pour son entrée en lice

Ce dimanche soir (21h sur TF1 et DAZN), le PSG faisait son entrée en lice dans la Coupe du monde des clubs avec une grosse affiche face à l’Atlético de Madrid.

Au Rose Bowl Stadium de Pasadena, le PSG débutait dans la Coupe du monde des clubs avec une grosse affiche. À cette occasion, les champions d’Europe affrontaient l’Atlético de Madrid de Diego Simeone. Et pour cette rencontre, Luis Enrique ne pouvait pas compter sur Presnel Kimpembe, Gabriel Moscardo, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, absents de la feuille de match. Mais, le coach parisien avait aligné sa meilleure formation possible avec un trio offensif composé de Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Khvicha Kvaratskhelia.

Le résumé du match

Après un début de match assez peu rythmé, le PSG a commencé à accélérer pour faire mal à l’Atlético. Sur une action bien construite et une passe bien inspirée de Khvicha Kvaratskhelia en retrait, Fabian Ruiz a logiquement récompensé les Rouge & Bleu d’une frappe bien placée à l’entrée de la surface (1-0, 19e). En totale maîtrise, les champions d’Europe ont dominé leur adversaire dans l’intensité physique. Et sur la première occasion réelle des Colchoneros, les joueurs de Luis Enrique les ont punis sur un contre-éclair conclu par Vitinha (2-0, 45’+1). Une démonstration technique et physique du PSG, qui est rentré aux vestiaires avec cet avantage de deux buts (2-0).

Dans une seconde période plus en gestion, le PSG était proche de marquer un troisième but mais Khvicha Kvaratskhelia a trouvé la transversale (49e). Après un but refusé de l’Atlético de Madrid après consultation du VAR (57e), les joueurs de Luis Enrique ont continué à dominer cette rencontre sans parvenir à tuer le suspense. L’entrant des Colchoneros, Alexander Sørloth, a même réalisé un immanquable face au but vide pour espérer redonner espoir à sa formation (83e). En supériorité numérique après l’expulsion de Clément Lenglet pour deux cartons jaunes récoltés, les Parisiens ont aggravé la marque par ses remplaçants. Dans un premier temps, Senny Mayulu a mis fin à tout suspense (3-0, 87e) puis Lee Kang-In a parachevé le beau succès parisien sur penalty (4-0, 90’+6). Le PSG a impressionné pour son entrée en lice dans cette Coupe du monde des clubs face à un Atlético de Madrid dépassé.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Première situation du match pour l’Atlético. Sur coup-franc, J.Alvarez frôle le poteau de Donnarumma.

5′ La réponse du PSG. Après un une-deux entre Kvara et Nuno Mendes sur le côté gauche, le Portugais centre pour le Géorgien qui n’arrive pas à cadrer sa tête.

13′ Pour l’instant peu de rythme dans cette rencontre sous la chaleur de Los Angeles. Les Parisiens ont la possession du ballon face au bloc bas des Colchoneros.

17′ Premier situation dangereuse pour le PSG. Après une accélération sur le côté droit, Doué centre et suite à un mauvais dégagement de la défense madrilène, le ballon revient sur Kvaratskhelia dont le tir en pivot est capté par Oblak.

19′ BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE FABIAN RUIZZZZZZ (1-0). Après une belle action construite et une passe en retrait de Kvara, Fabian Ruiz arme une frappe bien placée à l’entrée de la surface pour tromper Oblak.

22′ Après un petit festival technique dans un petit périmètre, Doué tente sa chance de loin mais Oblak capte le ballon.

25′ Quel début de match de F.Ruiz. Lancé en profondeur, le numéro 8 parisien est stoppé par Le Normand qui récolte un carton jaune. L’Espagnol est partout depuis le début de la rencontre.

28′ Carton jaune pour F.Ruiz après une poussette volontaire sur Giuliano Simeone.

30′ Pause fraicheur pour les 22 acteurs sous cette chaleur étouffante.

37′ Les Parisiens répondent présents dans l’intensité physique.

38′ Après une nouvelle action bien construite, G.Ramos arme une frappe puissante à l’angle de la surface. Mais Oblak capte une nouvelle fois le ballon.

40′ Belle combativité de Doué pour récupérer un ballon dans les pieds adverses.

45′ Bien servi par Doué à l’entrée de la surface, G.Ramos manque complètement sa frappe en première intention.

45’+3 Trois minutes de temps additionnel.

45′ La frappe de Griezmann est captée par Donnarumma.

45’+1 BUTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHAAAAAA (2-0). Dans la foulée de l’action de l’Atlético, le PSG part en contre-éclair et Vitinha conclut parfaitement face à Oblak. Quelle démonstration parisienne dans ce premier acte.

45’+3 C’est la pause au Rose Bowl de Pasadena. Et il n’y a pas eu match entre le PSG et l’Atlético de Madrid. Les Rouge & Bleu sont largement dominateurs et sont devant au score grâce à Fabian Ruiz et Vitinha (2-0).

46′ La seconde période débute.

49′ Petit geste technique de Donnarumma pour éliminer Giuliano d’un crochet.

49′ La transversale de Kvaratskhelia !!!! Après un bon travail de Nuno Mendes, Kvara entre sur son pied droit et arme une frappe puissante mais Oblak réalise un superbe arrêt et détourne le tir sur sa transversale.

57′ L’Atlético de Madrid pensait réduire la marque par J.Alvarez mais après consultation du VAR l’arbitre annule logiquement le but pour une faute sur Doué au départ de l’action.

61′ Carton jaune pour Marquinhos après une faute évidente sur Giuliano Simeone.

64′ Les deux entrants de l’Atlético, Correa et Reinildo, ont rapidement pris un carton jaune sur leur premier ballon. Les Colchoneros enchaînent les fautes.

65′ Premier changement pour le PSG. G.Ramos cède sa place à Mayulu.

67′ F.Ruiz trop altruiste. Après un gros travail de Kvaratskhelia, l’Espagnol est bien placé dans la surface mais tente plutôt de servir Mayulu, sans succès.

70′ Pause fraîcheur dans cette seconde période.

70′ Double changement pour le PSG. Zaïre-Emery et Lee prennent la place de F.Ruiz et Kvaratskhelia.

76′ Belle défense de Nuno Mendes pour mettre fin à une offensive de l’Atlético. Le Portugais est dans la lignée de ses dernières prestations.

77′ Le PSG tout proche du troisième but. Sur une relance à la main manquée d’Oblak, Mayulu donne à Hakimi. Face au but vide, le Marocain est repris de justesse par la défense.

78′ Carton rouge pour Lenglet après une deuxième avertissement. Le Français a contesté une décision de l’arbitre.

80′ Derniers changement pour le PSG. Doué et Nuno Mendes cèdent leur place à Mbaye et L.Hernandez.

82′ Sorlot manque l’immanquable pour réduire la marque. Sur un centre parfait de Llorente au second poteau, l’attaquant des Colchoneros manque le cadre à quelques mètre du but.

87′ BUTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULUUUUU (3-0). Le PSG profite de cette fin de match en supériorité numérique pour tuer tout suspense. Après une erreur de relance, le ballon revient sur le Titi qui trompe d’une frappe spontanée Oblak.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+3 Après une grosse percussion de Mbaye sur son côté gauche, le Titi a buté sur Oblak.

90’+5 Penalty pour le PSG !!! Après consultation du VAR, l’arbitre siffle le point de penalty pour une faute de main Le Normand sur un tir de Mayulu.

90’+6 BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEEEEEE (4-0). Le Sud-Coréen prend à contre-pied Oblak.

90’+7 C’est terminé. En totale démonstration, le PSG a été sans pitié avec l’atlético de Madrid avec un large succès sur le score de 4-0. Quelle entrée en matière des champions d’Europe.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Atlético de Madrid

1ère journée de la Coupe du monde des Clubs – Stade : Rose Bowl Stadium – Horaire : 21 heures en France – Diffuseurs : TF1 et DAZN – Arbitre principal : Istvan Kovacs – Buts : F.Ruiz (19e), Vitinha (45’+1), Mayulu (87e), Lee (90’+6, sp) – Cartons : Lenglet (21e, 78e, rouge), Le Normand (25e), F.Ruiz (28e), Koke (48e), Marquinhos (61e), Correa (63e), Reinildo (64e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Nuno Mendes (L.Hernandez, 80e) – J.Neves, Vitinha, F.Ruiz (Zaïre-Emery, 70e) – Doué (Mbaye, 80e), G.Ramos (Mayulu, 65e), Kvaratskhelia (Lee, 70e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Beraldo, Lee (70e), L.Hernandez (80e), Mayulu (65e), Zaïre-Emery (70e), Kamara, Mbaye (80e)

Le XI de l'Atlético : Oblak (c) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan (Reinildo, 62e) – De Paul (Gallagher, 62e), Barrios (Sorloth, 70e), Giuliano (Correa, 62e), Lino (Koke, 46e) – Griezmann, Alvarez Remplaçants : Musso, Gomis, Gimenez, Azpilicueta, Molina, Witsel, Reinildo (62e), Kostic, Gallagher (62e), Koke (46e), Lemar, Riquelme, Sorloth (70e), Correa (62e), C.Martins

: Oblak (c) – Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan (Reinildo, 62e) – De Paul (Gallagher, 62e), Barrios (Sorloth, 70e), Giuliano (Correa, 62e), Lino (Koke, 46e) – Griezmann, Alvarez