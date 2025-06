CdM des Clubs – Istvan Kovacs au sifflet de PSG / Atlético

Arbitre de la finale de Ligue des champions il y a deux semaines, Istvan Kovacs sera de nouveau au sifflet pour l’entrée en lice du PSG à la Coupe du monde des clubs.

À J-2 du match de poules de Coupe du monde des clubs entre le PSG et l’Atlético de Madrid, l’arbitre de la rencontre a été désigné. Et cela rappellera de bons souvenirs aux Rouge & Bleu. Déjà au sifflet lors de la finale de la Ligue des champions avec la victoire historique face à l’Inter (5-0), Istvan Kovacs sera aux commandes de cette rencontre face aux Colchoneros. Lors de cette finale de LdC, il avait distribué un total de six cartons (Achraf Hakimi, Désiré Doué, Marcus Thuram, Francesco Acerbi, Nicola Zalewski et le coach Simone Inzaghi).

Istvan Kovacs également au sifflet lors de la qualification à Anfield

En plus de cette finale de C1, l’arbitre roumain avait déjà arbitré un autre moment marquant de la saison des Rouge & Bleu : la qualification face à Liverpool en huitième de finale retour de Ligue des champions à Anfield (0-1, 1-4 aux t.a.b). À cela s’ajoute aussi la défaite en phase de ligue contre le Bayern Munich (1-0) marquée par l’expulsion d’Ousmane Dembélé. Au total, il a dirigé six rencontres des Rouge & Bleu en Ligue des champions durant sa carrière pour un bilan de quatre victoires – Inter (5-0) , Liverpool (0-1, 1-4 au t.a.b), FC Barcelone (1-4) et Galatasaray (5-0) – et deux défaites : Bayern Munich (1-0) et Newcastle (4-1). Sur ses huit matches de C1 dirigés cette saison, Istvan Kovacs aura distribué un total de 25 cartons jaunes et 2 cartons rouges.