CdM des Clubs – Kingsley Coman finalement apte pour affronter le PSG

Incertain pour le quart de finale de Coupe du monde des clubs entre le PSG et le Bayern Munich ce samedi, Kingsley Coman sera finalement apte pour affronter son ancien club.

Les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs vont offrir un beau choc européen entre le PSG et le Bayern Munich. Depuis 2017-2018, les deux formations se sont déjà affrontées à huit reprises. La dernière confrontation remonte à novembre dernier avec une victoire des Bavarois face aux Rouge & Bleu (1-0). Et pour cette rencontre au sommet, Luis Enrique devrait compter sur la quasi-totalité de son effectif, seul Presnel Kimpembe ne participe pas aux séances collectives. En face, l’entraîneur Vincent Kompany devra faire sans Leroy Sané, qui n’est officiellement plus un joueur du Bayern Munich depuis ce 1er juillet.

À lire aussi : Le sacré cadeau de Luis Enrique à ses joueurs !

Retour à l’entraînement ce mercredi pour Coman

En revanche, il pourra compter sur la présence de son autre ailier, Kingsley Coman. Sorti sur blessure lors de la victoire face à Flamengo (4-2) après une douleur à la cuisse gauche, le joueur formé au PSG sera finalement apte pour affronter son club formateur, comme le rapporte le journaliste de Sky Sport, Kerry Hau. L’international français aurait reçu le feu vert du staff médical pour reprendre l’entraînement collectif ce mercredi, après la journée de repos accordée par Vincent Kompany. Une bonne nouvelle pour le Bayern Munich à J-4 du match face aux champions d’Europe (samedi à 18h, heure française, sur DAZN).