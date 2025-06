CdM des Clubs : La compétition de tous les records pour le PSG

Engagé en Coupe du Monde des Clubs, le PSG de Luis Enrique a l’occasion au cours de la compétition d’entrer davantage dans l’histoire. En effet, pour la saison 2024 / 2025, quelques records sont encore à battre.

Après sa victoire lors de la première journée de la Coupe du Monde des Clubs face à l’Atlético Madrid (4-0), le PSG affronte Botafogo dans la nuit de ce jeudi à vendredi (3h00) à Rose Bowl de Pasadena en Californie. Cette rencontre, puis la suivante face aux Seattle Sounders pour la J3 des phases de poules, permettront aux Parisiens d’égaler la saison avec le plus de matchs disputer dans l’histoire du club de la capitale. En effet, les hommes de Luis Enrique s’apprêtent à jouer leur 60e et 61e match en 2024 / 2025. Le record remonte à la saison 1994-1995, et pourrait donc être automatiquement effacé en cas de qualification en huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Outre le nombre de matchs joués, le Paris Saint-Germain peut faire tomber le record de matchs gagnés sur une saison. En effet, cumulant actuellement 44 succès aujourd’hui, Ousmane Dembélé et ses coéquipiers pourraient battre le record du PSG de Laurent Blanc (2015 – 2016), de 47 victoires, en remportant les deux prochains matchs de poule, leur huitième de finale et quart de finale.

Plus compliqué, mais sur le plan offensif, les Parisiens ont également un record à aller chercher. En effet, sous l’ère Unaï Emery, le club de la capitale a réalisé une saison à 171 réalisations, et en est aujourd’hui avec Luis Enrique à 156 buts. Autrement dit, il reste potentiellement 6 matchs aux Parisiens en 2024 / 2025 pour inscrire 16 buts et faire tomber ce record.