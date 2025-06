CdM des Clubs : La France optimiste pour le PSG

Après un sacre historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain continue de susciter l’optimisme chez les Français. Selon un sondage exclusif Ipsos pour Le Parisien et CESI École d’ingénieurs, une large majorité de la population estime que le club de la capitale est en mesure de conquérir un nouveau titre mondial : la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet.

En effet, sept Français sur dix interrogés croient fermement aux chances du PSG de s’imposer dans cette compétition prestigieuse. Ce chiffre témoigne de la confiance grandissante envers l’équipe parisienne, qui a réalisé une saison exceptionnelle. Le succès en Ligue des Champions a non seulement comblé les attentes des supporters, mais a également eu un impact positif sur l’ensemble du football français. 83% des répondants estiment que cette victoire aura des retombées favorables sur le sport national. Par ailleurs, 58% des sondés considèrent que le football contribue au rayonnement de la France sur la scène internationale.

Luis Enrique est perçu comme l’architecte principal de ce succès par 31% des amateurs du PSG. Ousmane Dembélé, quant à lui, se distingue comme le joueur préféré du club pour 28% des sondés, devançant de peu la jeune révélation Désiré Doué (27%). Bien que le football reste le sport le plus suivi par les Français (41%), devant le tennis (33%) et le rugby (23%), seuls 13% des Français se déclarent « supporters » du PSG, et 16% « suiveurs ». Néanmoins, l’enquête souligne un regain d’intérêt et de confiance envers le club parisien, désormais perçu comme un acteur majeur du football mondial, capable de relever les plus grands défis. Le prochain sera sans conteste la Coupe du Monde des Clubs.