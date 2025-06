CdM des Clubs : Le Bayern Munich perd un joueur avant le 1/4 de finale face au PSG

L’affiche choc entre le PSG et le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs se lance avec une situation étonnante : Leroy Sané ne sera pas présent sur le terrain côté bavarois pour assister son équipe. Une absence surprenante qui trouve son explication sur le marché des transferts … en pleine compétition.

Le suspense est levé. Leroy Sané, remplaçant de Kingsley Coman sorti blessé lors du match contre Flamengo, ne disputera pas la suite du tournoi. Cette absence n’est pas due à un souci physique : l’ailier allemand a déjà signé un contrat de trois ans avec Galatasaray, effectif dès le 1ᵉʳ juillet . Bien que présent sur la pelouse pour les matchs de poule et le huitième de finale, Sané quittera le tournoi avant le quart face au PSG, en raison de son engagement contractualisé directement après le dernier match de poule. Ainsi, en plus de Kingsley Coman touché et sorti à la 58e minute de jeu ce dimanche soir, le Bayern Munich pourrait se présenter face au Paris Saint-Germain amputé de deux éléments importants de son secteur offensif.