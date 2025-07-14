CdM des Clubs : Le onze type de la compétition avec trois joueurs du PSG

La première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs s’achève. Le PSG, avec sa finale et malgré la défaite, peut se targuer d’un parcours et d’une saison historique. Certaines de ses individualités y ont été récompensées.

A l’issue de la finale perdue (3-0) face à Chelsea, le PSG a vu Désiré Doué récompensé pour son tournoi en étant élu meilleur jeune de la Coupe du Monde des Clubs. Le numéro 14 parisien n’est pas la seule individualité récompensée puisque le diffuseur officiel de la compétition à travers le monde, DAZN, a publié aujourd’hui son onze type, avec trois Parisiens qui y figurent. Le premier d’entre eux est Achraf Hakimi, le second Marquinhos, et le troisième Vitinha. Vainqueur de la compétition, Chelsea place quatre joueurs dans le onze : Cucurella, Palmer, Neto et Fernandez. A noter la présence de l’ancien des deux clubs : Thiago Silva.

Le onze complet

Gardien : Yassine Bounnou (Al-Hilal)

Défenseurs : Achraf Hakimi (PSG) ; Marquinhos (PSG) ; Thiago Silva (Fluminense) ; Marc Cucurella (Chelsea)

Milieux : Vitinha (PSG) ; Enzo Fernandez (Chelsea)

Attaquants : Pedro Neto (Chelsea) ; Cole Palmer (Chelsea) ; Gonzalo Garcia (Real Madrid) ; Jhon Arias (Fluminense)