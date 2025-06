CdM des clubs – Le PSG affrontera le Bayern Munich en quarts de finale

Pour son quart de finale de Coupe du monde des clubs, le PSG affrontera le Bayern Munich le samedi 5 juillet à Atlanta.

Après sa victoire facile face à l’Inter Miami (4-0), le PSG devait patienter pour connaître son adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs. Et les joueurs de Luis Enrique affronteront le Bayern Munich le samedi 5 juillet au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (12h heure locale, 18h en France sur DAZN).

Le Bayern Munich a dû batailler

Dans un match disputé, le club bavarois s’est imposé face à Flamengo (4-2). Les joueurs de Vincent Kompany pouvaient penser que cette rencontre allait être une promenade de santé après avoir mené 2-0 au bout de dix minutes de jeu avec un but contre son camp d’Erik Pulgar (1-0, 6e) et une réalisation d’Harry Kane (2-0, 10e). Mais après un arrêt somptueux de Manuel Neuer, la formation brésilienne a redonné de l’intérêt à cette rencontre en réduisant la marque grâce à une frappe superpuissance de Gerson (2-1, 33e). Si Leon Goretzka avait redonné deux buts d’avance à sa formation (3-1, 41e) avant la pause, Flamengo n’a jamais lâché dans cette rencontre à l’image de la nouvelle réduction de l’écart signée Jorginho sur penalty avant l’heure de jeu (3-2, 55e). Mais un doublé d’Harry Kane a finalement mis le Rekordmeister à l’abri (4-2, 73e). Une victoire obtenue dans la difficulté pour les champions d’Allemagne, qui ont notamment vu l’ancien Parisien Kingsley Coman sorti sur blessure à la 59e minute. Sept mois après leur match en phase de ligue de la Ligue des champions, avec une courte victoire des Bavarois (1-0), le PSG et le Bayern Munich se retrouveront en compétition avec un enjeu de taille pour une place en demi-finales de la Coupe du monde des clubs.

Le XI du Bayern Munich : Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer (Boey, 90e) – Kimmich, Goretzka (Pavlovic, 59e) – Coman (Sané, 79e), Olise, Gnabry (Musiala, 72e) – Kane (Müller, 90e).

