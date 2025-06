CdM des Clubs – Le PSG affrontera l’Inter Miami en 8es de finale

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG connaît désormais son adversaire pour la suite de la compétition. Les Parisiens affronteront l’Inter Miami.

Après Los Angeles et Seattle, direction Atlanta pour le PSG. Victorieux de son match face aux Seattle Sounders (2-0) ce lundi soir, les joueurs de Luis Enrique ont validé leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Mieux encore, les Rouge & Bleu terminent en tête du groupe B après la défaite de Botafogo contre l’Atlético de Madrid (1-0). Après ce succès, les champions d’Europe devaient encore patienter pour connaître leur prochain adversaire dans la compétition. Et après quelques heures d’attente, ils connaissent désormais leur affiche pour la suite du tournoi.

Des retrouvailles avec Lionel Messi

En effet, le PSG affrontera l’Inter Miami le dimanche 29 juin au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (18h en France, 12h heure locale, sur DAZN). Des retrouvailles donc entre le club parisien et Lionel Messi, qui a passé deux années difficiles à Paris (2021-2023) avant de rejoindre la MLS. Dans la nuit de lundi à mardi, la formation américaine a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs après son match nul face à Palmeiras (2-2). Le club détenu par David Beckham, autre ancien Parisien, avait pourtant pris la tête du groupe A pendant une bonne partie de la rencontre en menant 2-0 grâce à des réalisations de Tadeo Allende (16e) et Luis Suarez (56e). Mais les buts tardifs de Paulinho (80e) et Mauricio (87e) ont fait chuter l’équipe de Javier Mascherano à la deuxième place. Un résultat nul qui permet au club brésilien de terminer en tête de ce groupe A (5 pts, +2), devant l’Inter Miami (5 pts, +1), le FC Porto (2 pts, -1) et Al-Ahly (2 pts, -2).

Le XI de l’Inter Miami : Ustari – Weighandt, Aviles, Falcon, Allen (J.Alba, 66e) – Allende (Picault, 77e), Redondo (B.Rodriguez, 77e), Busquets, Segovia – Messi (c), Suarez (Cremaschi, 73e)

🚨 Le PSG affrontera l’Inter Miami (d’un certain Leo Messi)



🏆 1/8e de la Coupe du Monde des Clubs

🏟️ Mercedes-Benz Stadium – Atlanta 🇺🇸

📆 Dimanche 29 juin à 18h00 pic.twitter.com/tDodH0ikbg — Canal Supporters (@CanalSupporters) June 24, 2025