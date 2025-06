CdM des clubs – Le PSG empoche déjà un joli chèque après sa qualification pour les 8es de finale

Dans une saison à rallonge, le PSG peut toucher un jackpot XXL dans cette Coupe du monde des clubs. Et les Rouge & Bleu vont déjà empocher un joli chèque après leur qualification pour les 8es de finale.

Auteur d’une saison historique avec notamment la première Ligue des champions de l’histoire du club, le PSG dispute actuellement la nouvelle édition de la Coupe du monde des clubs aux Etats-Unis. Malgré cet exercice 2024-2025 à rallonge, les Rouge & Bleu comptent bien marquer encore plus l’histoire en remportant cette compétition. En plus du prestige sportif, ce tournoi organisé par la FIFA peut permettre aux champions d’Europe de toucher le jackpot au niveau financier.

À lire aussi : Un jackpot record pour le PSG en cas de victoire finale en LdC

Le PSG empoche déjà plus de 10M€ avec ses résultats

Et avec leur qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, où ils affronteront l’Inter Miami, les Parisiens vont déjà empocher un joli chèque, comme le rapporte RMC Sport. Le PSG est déjà assuré de toucher entre 11,2M€ et 33,4M€ pour sa participation à cette Coupe du monde des clubs. Et avec ses deux victoires (et une défaite) en phase de groupes, le club de la capitale a touché 3,5M€ grâce à ses résultats. De plus, la qualification pour les huitièmes de finale de la compétition va rapporter un bonus de 6,56M€. « Au total, et sans compter la prime de participation, Paris a déjà glané plus de 10M€ en trois matchs », précise le média sportif. Et ce montant ne cessera d’augmenter si les Parisiens passent les prochains tours.

Qualification pour les quarts de finale : 11,48M€

Qualification pour les demi-finales : 18,37M€

Finaliste : 26,24M€

Vainqueur : 34,98M€