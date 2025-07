CdM des Clubs : Le PSG n’est plus le grand favori selon Opta

Avant les huitièmes de finale, le PSG était donné grand favori à la victoire finale dans cette Coupe du Monde des Clubs. A l’aube des quarts de finale, le club de la capitale a été déchu par les prédictions.

Après son premier sacre historique en Ligue des Champions, le PSG se place comme favori partout où il va. Ainsi, à l’occasion de la Coupe du Monde des Clubs, le champion de France était donné favori à la victoire finale juste avant les huitièmes de finale avec 20,61% de chances de l’emporter, juste devant Manchester City et ses 20,40%. Cependant, l’élimination prématurée des Citizens face aux saoudiens d’Al-Hilal, de l’Inter Milan face à Fluminense et le tableau de la compétition, rabattent les cartes. En effet, les nouvelles prédictions du logiciel d’Opta ne placent plus le Paris Saint-Germain comme favori. Ces dernières voient désormais Chelsea remporter la première édition de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs à 26,79%, devant le seul représentant français et ses 24,90%.

Dans sa partie de tableau, Chelsea a vu le chemin se dégager et devra faire face à des clubs dits à sa portée, sur le papier en tous cas : Palmeiras en quart, puis Al-Hilal ou Fluminense en demi. Le PSG de son côté devra se défaire du Bayern Munich en quart de finale (samedi, 18h sur DAZN) avant d’affronter le Real Madrid ou le Borussia Dortmund en demi-finale. Un tableau qui peut expliquer ces nouvelles prédictions de la part d’Opta.