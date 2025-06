CdM des Clubs : Le PSG toujours plus favori à la victoire finale

Après sa victoire face à l’Atlético Madrid lors de la première journée de Coupe du Monde des Clubs, le PSG se place comme un favori sérieux pour le titre. Selon les statistiques d’Opta, le club de la capitale est celui qui a le plus de chances de l’emporter le 13 juillet prochain.

Le temps et les matchs passent et le Paris Saint-Germain accroît ses chances de remporter la première Coupe du Monde des Clubs de l’histoire et ainsi garni son palmarès qui est déjà et pourrait davantage être historique. En effet, le superordinateur d’Opta a réalisé près de 10 000 simulations et a fait passer les chances du PSG de victoire finale de 18,5% à 23,61%. Le club de la capitale caracole ainsi en tête des favoris.

Le top 15 des favoris à la victoire en CdM des Clubs selon Opta

Paris Saint-Germain : 23,61%

Manchester City : 17,54%

Bayern Munich : 13,49%

Inter Milan : 10,20%

Chelsea : 8,38%

Real Madrid : 7,45%

Borussia Dortmund : 4,60%

Juventus Turin : 4,35%

Atlético Madrid : 3,84%

SL Benfica : 2,66%

Flamengo : 0,72%

FC Porto : 0,62%

River Plate : 0,44%

Al-Hilal : 0,40%

Palmeiras : 0,34%