CdM des Clubs : Le tableau et calendrier des quarts de finale complets

La première édition de la Coupe du Monde des Clubs en est aux quarts de finale et le PSG est encore engagé. Asiatiques, sud-Américains et Européens sont encore concernés.

Si elle a longuement été pointée du doigt pour son déroulé, son organisation ou le niveau de jeu, la première édition de la Coupe du Monde des Clubs suit son cours. En ce début du mois de juillet, les équipes engagées s’apprêtent à disputer les quarts de finale et le niveau des deux tableaux paraît bien différent sur le papier. En effet, d’un côté Fluminense et Al-Hilal se disputeront une place en demi-finale, ainsi que Chelsea et Palmeiras. Le dernier carré de l’autre côté du tableau se jouera entre le PSG ou le Bayern Munich et le Real Madrid ou le Borussia Dortmund.

Le calendrier complet des quarts de finale de la CdM des Clubs

Vendredi 4 juillet

Fluminense – Al-Hilal à 21h sur DAZN au Camping World Stadium d’Orlando

Samedi 5 juillet

Palmeiras – Cheslea à 3h sur DAZN au Lincoln Financial Field de Philadelphie

PSG – Bayern Munich à 18h sur DAZN au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta

Real Madrid – Borussia Dortmund à 22h sur DAZN au MetLife Stadium de New-York