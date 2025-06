CdM des Clubs : Luis Suarez fait les éloges de Luis Enrique avant de le retrouver avec le PSG

Ce lundi soir, le PSG s’est imposé face aux Seattle Sounders (2-0) et a ainsi validé sa première place du groupe B qualificative pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des Clubs. Une rencontre que joueront les Parisiens ce dimanche 29 juin (18h sur DAZN) face à l’Inter Miami.

Pour la troisième et dernière journée des phases de poules dans le groupe B de cette Coupe du Monde des Clubs, le PSG s’est imposé 2-0 face aux Seattle Sounders ce qui lui permet d’assurer une qualification en huitièmes de finale. Dans le même temps et le même groupe, l’Atlético Madrid, éliminé, est venu à bout de Botafogo (0-1), ce qui permet aux Parisiens de se qualifier en tant que leader. Ainsi, le huitième de finale du PSG se jouera ce dimanche 29 juin à 18h (DAZN) à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta face à l’Inter Miami. L’équipe de MLS compte dans ses rangs Lionel Messi mais aussi Luis Suarez. Deux hommes que le coach du PSG, Luis Enrique, va retrouver après son passage sur le banc du FC Barcelone entre 2014 et 2017. Pour l’occasion, l’attaquant uruguayen a été interrogé à ce sujet, et sur l’adversité du PSG : “Luis Enrique est l’une des figures les plus importantes de ma carrière. Tout ce que j’ai appris de lui m’a profondément marqué. Je sais que ça sera un immense défi de jouer contre les champions d’Europe. Ce sera difficile et compliqué. Mais nous sommes compétitifs, nous allons nous battre. Nous allons essayer de corriger les erreurs commises aujourd’hui car si on les répète face au PSG, cela nous coûtera très cher« , a répondu Luis Suarez.