CdM des clubs – PSG / Inter Miami : les notes des Parisiens

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sans trembler face à l’Inter Miami (4-0) pour valider sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs.

Mission accomplie pour le PSG. Dans l’obligation de remporter sa rencontre face à l’Inter Miami pour continuer dans la compétition, les champions d’Europe n’ont pas tremblé avec une victoire facile face à l’équipe de Leo Messi (4-0), avec un match maîtrisé du début à la fin. Désormais, les joueurs de Luis Enrique devront patienter pour connaître leur adversaire pour les quarts de finale de la Coupe du monde des clubs : le Bayern Munich ou Flamengo.

João Neves homme du match, Doué en dessous

Face à la sélection de MLS, Luis Enrique n’a pas fait les choses à moitié : il a aligné ce qui se rapprochait le plus de son onze-type. Dès les premiers instants, les intentions étaient claires. Sur le front de l’attaque, Khvicha Kvaratskhelia a été le plus remuant. Fidèle à lui-même, l’ailier géorgien a enchaîné les percées et les gestes de classe. Toujours aussi déterminé, il a été un véritable poison pour la défense adverse.

Dans l’entrejeu, le trio magique a régalé. João Neves, élu homme du match, a signé un doublé plein d’intelligence et de maîtrise, parfaitement servi par ses deux complices du milieu : Fabian Ruiz et Vitinha. Ensemble, ils ont dicté le tempo avec une aisance impressionnante.

Derrière, les Rouge & Bleu ont affiché une belle sérénité. La charnière centrale a fait preuve de solidité et d’anticipation, tandis que les latéraux, fidèles à l’approche du technicien espagnol, n’ont cessé de se projeter. Achraf Hakimi, toujours aussi tranchant, a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets, confirmant sa grande forme du moment.

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a passé une soirée plutôt tranquille, rarement sollicité. Seule ombre au tableau : la prestation un peu plus discrète de Désiré Doué, en léger retrait par rapport à ses partenaires. S’il n’a pas démérité, son influence a été plus neutre, même s’il est à l’origine de l’action qui amène le troisième but.

Les notes des joueurs du PSG par CS :

Donnarumma 6 – Hakimi 7 ; Marquinhos (c) 6 ; Pacho 7 ; Nuno Mendes 6 – J.Neves 8 ; Vitinha 7 ; F.Ruiz 6 – Doué 5 ; Barcola 6 ; Kvaratskhelia 7