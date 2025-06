CdM des Clubs : PSG / Seattle gratuit, mais pas sur TF1

Le très attendu match entre les Seattle Sounders et le Paris Saint-Germain, comptant pour le Mondial des Clubs 2025, sera diffusé en clair mais seulement sur DAZN. En effet, TF1 n’avait pas misé sur une rencontre à enjeu entre les deux clubs.

Le nouveau Mondial des Clubs, réinventé par la FIFA, marque un tournant. L’objectif affiché est de rendre cette compétition, qui promet de devenir un événement majeur du calendrier footballistique, accessible au plus grand nombre. C’est dans cette optique que la FIFA a négocié des droits de diffusion permettant une large exposition, y compris via des chaînes gratuites. Le match entre le représentant de la MLS, les Seattle Sounders, et le géant de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie de démocratisation du football international.

En France, TF1 a bien souvent été la chaîne des grands évènements de sport diffusé en clair et gratuitement. Cependant, pour cette troisième journée de la Coupe du Monde des Clubs, la première chaîne d’Europe ne sera pas au rendez-vous. En effet, si le Paris Saint-Germain jour sa qualification en huitième de finale ce lundi soir, TF1 n’avait pas misé sur une rencontre à enjeu, ce qui ne laisse pas le choix que de suivre le match sur DAZN pour les supporters du club de la capitale.

Les phases finales, jusqu’au bout sur TF1 ?

Cependant, il est d’ores et déjà acté que TF1 sera diffuseur de la finale de la Coupe du Monde des Clubs. Selon les informations d’RMC Sport, la première chaîne de France pourrait également être tentée de négocier avec DAZN la co-diffusion des matchs à élimination directe en cas de parcours du Paris Saint-Germain. La plateforme britannique sera alors libre d’accepter ou pas.