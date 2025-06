CdM des Clubs : Retour en chiffres sur la victoire du PSG face à l’Inter Miami

Ce dimanche, le PSG s’est qualifié en quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs en l’emportant largement (4-0) face à l’Inter Miami. Retour en chiffres sur le succès des Parisiens.

Le PSG de Luis Enrique est entré dans l’histoire à l’occasion de son huitième de finale de Coupe du Monde des Clubs. En effet, Joao Neves et ses partenaires ont enregistré ce dimanche à la Mercedes-Benz Arena d’Atlanta le 46e succès de la saison (8 nuls et 8 défaites), égalant ainsi le PSG de Laurent Blanc lors de la saison 2015 / 2016. Sur les 46 victoires en 2024 / 2025, le Paris Saint-Germain s’est souvent imposé avec la manière, comme face à l’Inter Miami hier : « Le club de la capitale a inscrit au moins quatre buts lors d’une rencontre pour la 15e fois en 2025 toutes compétitions confondues. Les Rouge et Bleu ont ainsi égalé leur plus haut total sur une année civile depuis 2020« , souligne le champion de France et d’Europe sur son site officiel. Le PSG sait répondre dans les moments qui comptent, et l’a prouvé une nouvelle fois face à l’Inter Miami. En effet, ce succès 4-0 était l’occasion pour le club de la capitale de se qualifier en quart de finale d’une compétition internationale pour la 16e fois de son histoire, « soit au moins quatre de plus que tout autre club français« .

Sur le plan individuel, l’homme du match entre le PSG et l’Inter Miami est Joao Neves. Le jeune portugais de 20 ans a inscrit le premier doublé de sa carrière. Toujours au milieu de terrain, Fabian Ruiz a signé sa 11e passe décisive de la saison, soit plus que le total dans le domaine sur ses deux premières saisons en tant que Parisien (3 en 2022/2023, 7 en 2023/2024). Devant le but adverse, Achraf Hakimi s’est une nouvelle fois montré décisif en inscrivant son 25e but de la saison toutes compétitions confondues. Depuis l’arrivée du Marocain sous les cieux parisiens, Jérémie Frimpong est le seul défenseur des cinq grands championnats à avoir faire plus trembler les filets plus que lui.