CdM des Clubs : Retour sur la victorie du PSG face au Bayern Munich en chiffres

Le PSG a décroché son billet pour le dernier carré de la Coupe du Monde des Clubs 2025 en venant à bout (2-0) du Bayern Munich. Retour sur la rencontre, en chiffres.

Ce PSG – Bayern Munich était synonyme de record pour le club de la capitale. En effet, la saison 2024 / 2025 entre encore un peu plus dans l’histoire en enregistrant ce samedi le 47e succès de l’exercice en cours, égalisant ainsi la performance de la saison 2015 / 2016. Ce ticket pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs est également l’occasion pour le Paris Saint-Germain de signer sa cinquième qualification consécutive pour les demi-finales d’une compétition internationale majeure, la dixième au total, soit deux de plus que toute autre écurie française. Si les attaquants et leurs buts sont souvent sur la photo dans le football moderne, la défense est également à souligner dans le groupe de Luis Enrique. En effet, le PSG a signé face au Bayern Munich son sixième clean-sheet lors de ses sept derniers matchs. De l’autre côté du terrain, les Parisiens sont à 164 buts en 2024 / 2025, le second total le plus élevé derrière celui de 2017 / 2018 : 171 buts.

Sur le plan individuel, Ousmane Dembélé continue de briller. L’attaquant français est le joueur le plus décisif en 2025 dans les cinq grands championnats avec 26 buts et 8 passes décisives sur la période. Dans ses pas, Désiré Doué. Le numéro 14 du PSG est lui à 14 buts et 12 passes décisives en 2025, soit le joueur de moins de 20 ans le plus décisif dans les cinq grands championnats. Joao Neves se fait remarquer également. Outre le niveau auquel il nous a habitué, le Portugais est décisif sur trois des cinq derniers buts du PSG avec 2 buts et 1 passe décisive. Achraf Hakimi est une individualité qui surfe également sur des statistiques étincelantes en se montrant, face au Bayern Munich, décisif pour la cinquième fois consécutive sur un match à élimination directe.

Les chiffres et faits sont dressés par le Paris Saint-Germain sur son site officiel.