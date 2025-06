CdM des clubs – Seattle / PSG : les notes des Parisiens

Sans forcer son talent, le PSG est venu à bout des Seattle Sounders (2-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.

Mission accomplie pour le PSG. Dans l’obligation de remporter sa rencontre face aux Seattle Sounders, les champions d’Europe n’ont pas tremblé avec une victoire facile (2-0) et une première place obtenue. Désormais, les joueurs de Luis Enrique devront patienter pour connaître leur adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs.

Hakimi homme du match, une charnière Marquinhos-Pacho solide

Face à la formation de MLS, le technicien espagnol avait décidé d’aligner sa meilleure équipe, avec une petite surprise en attaque. Titulaire, Senny Mayulu s’est montré assez discret dans cette rencontre. L’offensif le plus remuant a été Désiré Doué, auteur d’une belle avant-dernière passe sur le but d’Achraf Hakimi. Concernant l’international marocain, il est l’homme du match. En plus de sa réalisation, le latéral droit a continué ses montées incessantes dans son couloir malgré une fatigue qui se ressent de plus en plus après cette saison à rallonge. En défense, les Rouge & Bleu ont pu s’appuyer sur une charnière centrale Marquinhos – Willian Pacho solide. En revanche, face à la faible adversité, Gianluigi Donnarumma s’est fait une frayeur sur une relance manquée qui aurait pu coûter cher à son équipe alors que le score était toujours de 0-0. Enfin, dans l’entrejeu, Vitinha a une nouvelle fois été le métronome de son équipe et est à l’origine de l’ouverture du score chanceuse de Khvicha Kvaratskhelia.

Les notes du PSG : Donnarumma 4,5 – Hakimi 6,5 ; Marquinhos 6 ; Pacho 6 ; Nuno Mendes 6 – Vitinha 6,5 ; J.Neves 6 ; F.Ruiz 5,5 – Kvaratskhelia 5 ; Mayulu 5 ; Doué 6