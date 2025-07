CdM des Clubs – Szymon Marciniak au sifflet de PSG / Real Madrid

Pour sa demi-finale de Coupe du monde des clubs face au Real Madrid, le PSG sera arbitré par l’expérimenté Szymon Marciniak.

À J-2 du match face au Real Madrid en demi-finale de Coupe du monde des clubs, la FIFA a désigné l’arbitre principal de cette rencontre, qui aura lieu au MetLife Stadium de New York (mercredi à 21h, heure française, sur DAZN). Et cette affiche sera arbitrée par Szymon Marciniak. L’expérimenté arbitre polonais va arbitrer pour la huitième fois de sa carrière les Rouge & Bleu. Son bilan est de quatre victoires, un nul et deux défaites. Cette saison, il a notamment été aux commandes de deux rencontres de Ligue des champions en phase de groupes : la défaite cruelle face à l’Atlético de Madrid (1-2) et la victoire renversante contre Manchester City (4-2).

Dans cet exercice 2024-2025, Szymon Marciniak a également arbitré à trois reprises le Real Madrid : face à l’Atalanta Bergame (victoire 3-2 en phase de ligue), la qualification controversée contre l’Atlético de Madrid lors de la séance des tirs au but en huitième de finale retour de Ligue des champions (1-0, 4-2 t.a.b) et le huitième de finale de la Coupe du monde des clubs face la Juventus Turin (1-0) le 1er juillet dernier. Dans cette compétition, l’arbitre de 44 ans a dirigé deux rencontres pour un total de deux cartons jaunes distribués.

Historique des matches de Szymon Marciniak avec le PSG

Paris Saint-Germain / FC Barcelone (4-0, huitième de finale aller de Ligue des champions 2016-2017)

Paris Saint-Germain / Liverpool (2-1, phase de groupes 2018-2019 de Ligue des champions)

Galatasaray / Paris Saint-Germain (0-1, phase de groupes 2019-2020 de Ligue des champions)

RB Leipzig / Paris Saint-Germain (2-1, phase de groupes 2020-2021 de Ligue des champions)

Paris Saint-Germain / Newcastle (1-1, phase de groupes 2023-2024 de Ligue des champions)

Paris Saint-Germain / Atlético de Madrid (1-2, phase de ligue 2024-2025 de Ligue des champions)

Paris Saint-Germain / Manchester City (4-2, phase de ligue 2024-2025 de Ligue des champions)